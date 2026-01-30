В Страсбурге впервые собралась платформа российской оппозиции при ПАСЕ Ее участники обещают отстаивать права антивоенных россиян. Но в историю войдет и видеоролик про «обоссоту»

В Страсбурге 29 января прошло первое заседание российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы . Бюро ПАСЕ утвердило состав платформы несколько дней назад, в ее состав вошли 15 человек. В первом заседании приняли участие .

глава Free Russia Foundation Наталия Арно,

политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков,

юрист и бывший депутат Госдумы Марк Фейгин,

вице-президент Free Russia Foundation Владимир Кара-Мурза,

политик и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров,

политик и предприниматель Михаил Ходорковский,

сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов,

врач и публицист Андрей Волна,

бывшая сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь,

одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова. От представителей коренных народов России в работе платформы будут принимать участие: чеченский активист, президент «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев,

художница и директор «Дома Ингрии» в Нарве Екатерина Кузнецова,

основатель паблика «Азиаты России» Василий (Батлай) Матенов,

руководительница издания Komi Daily Лана Пылаева,

защитник коренных малочисленных народов России Павел Суляндзига.

В открытой части встречи (она продолжалась 10 минут, основная часть заседания была закрыта от прессы) с речью выступила председатель ПАСЕ Петра Байр, рассказала Любовь Соболь. Соболь также заявила, что попросила сделать открытым все заседание, но в этом ей было отказано «со ссылкой на общее решение Бюро ПАСЕ». Издание «Вот так» уточняет, что вести съемку не разрешили даже самим участникам российской платформы.

«Это было мое решение. Я хотела выстроить доверительные отношения между людьми, поэтому важно было создать безопасное пространство для обмена мнениями. Если бы присутствовали медиа и публика, это было бы больше не про суть вещей, а про какие-то личные проблемы. А регулировать личные вопросы — это не наше дело», — сказала Петра Байр журналистам. Предположительно, речь идет о конфликтах внутри российской оппозиции, в том числе о ссоре Гарри Каспарова и Владимира Кара-Мурзы.

В закрытой части встречи, по словам Соболь, каждому участнику предлагалось сказать, «чем он будет заниматься в первую очередь, назвать свои приоритеты». По итогам заседания, которое длилось час, участники, как пишет Deutsche Welle, договорились проводить общее заседание платформы раз в квартал. Байр заявила, что «надо определить ряд технических вопросов — как участвовать в работе политических групп, как работать в структуре ассамблеи», а также «составить список реалистичных целей — чего мы можем достичь как ассамблея».

Михаил Ходорковский в свою очередь заявил, что все участники встречи «успели высказаться о том, какие проблемы считают ключевыми, что именно должно решаться в рамках этой платформы и какие направления готовы брать на себя».

После общей части мы остались еще минут на 30-40 — уже нашей российской группой. Проговорили простые, но важные вещи: как общаемся, как принимаем решения, как говорим от имени всей российской части. Договорились про правило 2/3 голосов. И отдельно закрепили, что для [принятия] решения из пяти представителей коренных и малых народов должны быть минимум три голоса «за».

Несколько участников платформы рассказали после заседания, какими вопросами планируют заниматься. В частности, и Соболь, и Ходорковский, а также Владимир Кара-Мурза заявили, что собираются помогать политзаключенным в России.

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова сказала, что первой своей задачей видит помощь Украине. «В первую очередь, поддержка Украины. Есть задача помочь Украине, пожелать, чтобы Европа лучше и больше помогала Украине. Мне очень хочется, чтобы Украина победила. Я сказала в своей речи, что я люблю несколько вещей: Украину, феминизм, разрушать аппарат российской империи, еще я люблю единорогов и радуги», — рассказала она журналистам DW. Толоконникова добавила, что представляет проукраинских россиян, феминисток и квир-сообщества: «Точно не всех россиян, потому что они меня видели висящей на суку».

Дмитрий Гудков Vasily Krestyaninov / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Надежда Толоконникова (справа) Vasily Krestyaninov / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

По словам Ходорковского, все участники встречи поддержали идею о защите прав россиян, которые выступают против войны и «де-факто лишены политического представительства».

Если совсем грубо: если вы не выступали против войны, то вами занимается ведомство Лаврова. Но если человек выступил против войны — в позитивном смысле им не занимается никто (в негативном, конечно, займутся — посадят). Эти люди нередко сталкиваются с вполне прикладными проблемами — от утраты документов до невозможности оформить базовые вещи вроде свидетельства о рождении детям. У кого-то зависает паспорт, доверенности, справки, легализация. Это должно решаться.

«Вот так» сообщает, что у участников платформы были и разногласия. Например, Гарри Каспаров и Олег Орлов высказали разное мнение по поводу того, как должна формироваться платформа в будущем. Каспаров считает, что необходимо создать единую базу избирателей, в которую войдут те, кто «порвали с путинской Россией». Орлов считает, в свою очередь, что такой подход может внести дополнительный раскол среди россиян.«Я не вижу возможности создания такой базы ровно потому, что для меня мнение моих друзей, коллег и просто граждан-единомышленников внутри России очень важно. Здесь мы, наверное, решительно расходимся», — сказал он.

Чеченский активист Руслан Кутаев рассказал DW, что говорил на заседании о трибунале против «режима Путина» по преступлениям, совершенным в России, «начиная с 1999 года: взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, война в Чечне и далее».

Участники платформы Марк Фейгин и Андрей Волна Vasily Krestyaninov / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

О планах поддерживать антивоенных россиян и политзаключенных заявил и Дмитрий Гудков. Он также считает, что демократические силы «должны быть не объектом сочувствия, а источником знаний о России — об экономике, влиянии санкций, противодействии пропаганде, поддержке независимых СМИ и обеспечении европейских правительств качественным аналитическим материалом». По его мнению, также «необходимо заранее готовить внятную стратегию на случай постпутинского транзита — перехода от персоналистской диктатуры к стране с инклюзивными политическими институтами».

Каспаров назвал создание платформы «историческим событием, даже в бюрократическом плане», так как для европейской бюрократии «произошла немыслимая вещь: одно дело исключить путинскую Россию, а другое дело — начать создавать то, чего в книжках нет». По его мнению, Европа поняла, что война завтра не закончится и «более того, в этой войне мы не просители, а мы союзники». «Антипутинская Россия из концепции превращается в реальный политический фактор, его надо как-то оформлять», — считает Каспаров.

Владимир Кара-Мурза, Наталия Арно и Олег Орлов Vasily Krestyaninov / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

На заседание платформы пыталась попасть глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, но ее, как и журналистов и других присутствующих, попросили покинуть зал после 10-минутной открытой части, пишет «Вот так». Ранее Мезенцева говорила, что украинская делегация выступала против создания российской платформы и «противодействовала этому». Украинская сторона также предлагала включить в состав платформы россиян, которые воюют на стороне Украины. В состав платформы выдвигались представители и , но они в число участников отобраны не были.

К Владимиру Кара-Мурзе после заседания подошла корреспондентка издания Sota. Это издание финансирует бизнесмен Леонид Невзлин. Главный редактор Sota Алексей Обухов подтверждал «Медузе» этот факт, хотя и уточнял, что это не единственный источник финансирования. Обухов также утверждал, что работу редакции «контролирует редакционная коллегия». Sota неоднократно публиковала компрометирующую информацию о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Фонд утверждает, что Невзлин был заказчиком нападения на Леонида Волкова весной 2024 года.

Корреспондентка начала спрашивать Кара-Мурзу о его «зарплате во Free Russia и как она контрастирует со средствами, которые выделяются на политзаключенных». Кара-Мурза спросил, какое издание представляет корреспондентка. Услышав ответ, он сказал: «А, так вы обоссота, вы бы сказали сразу, я с вами вообще не собирался [разговаривать]. Я думал, это „Вот так“».

Кроме того, Sota выложила комментарий Надежды Толоконниковой, которую спросили, как она относится к критике в ее адрес в связи с ее работой на сервисе OnlyFans. «Помните историю с Чиччолиной? <…> Она была итальянской порнозвездой и в какой-то момент избиралась в парламент. То есть такие вещи достаточно давно происходят. Я не достигла, конечно, статуса порнозвезды еще пока, но работаю над этим. Я считаю, что секс-работа — это такая же работа, как любая другая, и я горжусь собой и своим независимым источником дохода. Мне кажется, это здорово и дает мне возможность не зависеть ни от какой политической силы», — заявила Толоконникова.

