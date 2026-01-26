Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 26 января представило состав платформы российских демократических сил. Как надеются сами ее участники, они смогут представлять при ПАСЕ интересы антивоенных граждан РФ. Два дня назад мы запустили на сайте «Медузы» собственное голосование: нам было интересно, кого бы в качестве своих представителей в Европе выбрали вы. Ваш выбор не совпал с выбором функционеров ПАСЕ в самом главном: в состав платформы не включили политолога Екатерину Шульман — хотя она стала вашим абсолютным фаворитом.

Кто бы вошел в российскую платформу при ПАСЕ по версии читателей «Медузы». Желтым маркером отмечены кандидаты, вошедшие в состав платформы по решению бюро ПАСЕ

Политолог Екатерина Шульман — 25% голосов;

политик Владимир Кара-Мурза — 8%;

— 8%; политик Михаил Ходорковский — 7%;

— 7%; основательница правозащитного проекта «Искра» Гера Угрюмова — 7%;

координаторка психологического направления «Феминистского антивоенного сопротивления» Саша Старость — 6%;

соосновательница «Феминистского антивоенного сопротивления» Леля Нордик — 5%

экономист Сергей Алексашенко — 3%;

по 2% набрали политики Дмитрий Гудков , Владимир Милов, Гарри Каспаров , Игорь Драндин и Любовь Соболь ; представительница Демократического сообщества россиян на Кипре Маргарита Кучушева; соосновательница «Феминистского антивоенного сопротивления» Дарья Серенко; автор телеграм-канала «Сердитая Чувашия» Семен Кочкин.

А кто еще будет в ПАСЕ? В состав платформы (настоящей — не по итогам нашего голосования) вошли: глава Free Russia Foundation Наталия Арно,

политик Дмитрий Гудков,

юрист и бывший депутат Госдумы Марк Фейгин,

вице-президент Free Russia Foundation Владимир Кара-Мурза,

политик и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров,

политик и предприниматель Михаил Ходорковский,

сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов,

врач и публицист Андрей Волна,

бывшая сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь,

одна из основательниц группы Pussy Riot Надежда Толоконникова. От представителей коренных народов России в работе платформы будут принимать участие: чеченский активист, президент «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев,

художница и директор «Дома Ингрии» в Нарве Екатерина Кузнецова,

основатель паблика «Азиаты России» Василий (Батлай) Матенов,

руководительница издания Komi Daily Лана Пылаева,

защитник коренных малочисленных народов России Павел Суляндзига.

Подведем итоги нашего голосования в шести основных выводах

Голосование вызвало широкий отклик у читателей «Медузы» . Все выходные мы наблюдали высокий интерес аудитории к форме с выборами кандидатов. В совокупности в опросе поучаствовали порядка 50 тысяч человек . К сожалению, у нас нет точной разбивки по географии — но, очевидно, за кандидатов активно голосовали люди и из России, и из-за рубежа (спасибо вам всем!).

. Все выходные мы наблюдали высокий интерес аудитории к форме с выборами кандидатов. В совокупности в опросе поучаствовали порядка . К сожалению, у нас нет точной разбивки по географии — но, очевидно, за кандидатов активно голосовали люди и из России, и из-за рубежа (спасибо вам всем!). С выбором ПАСЕ у читателей «Медузы» совпадений мало . Из 10 участников общего списка (мы не проводили отдельное голосование по квоте коренных народов и национальных меньшинств) в читательский рейтинг попали лишь пять человек: Владимир Кара-Мурза, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров и Любовь Соболь. Из них только первые двое показали результат выше 2% — 8 и 7% соответственно.

. Из 10 участников общего списка (мы не проводили отдельное голосование по квоте коренных народов и национальных меньшинств) в читательский рейтинг попали лишь пять человек: Владимир Кара-Мурза, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров и Любовь Соболь. Из них только первые двое показали результат выше 2% — 8 и 7% соответственно. Самое явное и досадное расхождение — отсутствие в списке ПАСЕ Екатерины Шульман . Политолог, постоянный автор программы «Статус» и человек-комментирующий-все-на-свете, Шульман — одна из самых востребованных общественных фигур в современной России. Но в делегации в ПАСЕ ее почему-то нет. Высокий уровень ее популярности — не новость. Например, Шульман регулярно лидировала по рейтингу доверия к оппозиционным лидерам в исследовании, которое до весны 2025 года проводил паблик «Лентач».

. Политолог, постоянный автор программы «Статус» и человек-комментирующий-все-на-свете, Шульман — одна из самых востребованных общественных фигур в современной России. Но в делегации в ПАСЕ ее почему-то нет. Высокий уровень ее популярности — не новость. Например, Шульман регулярно лидировала по рейтингу доверия к оппозиционным лидерам в исследовании, которое до весны 2025 года проводил паблик «Лентач». Читателям «Медузы» важна тема защиты прав уехавших из страны россиян . Так можно интерпретировать большое число голосов, отданных за основательницу проекта «Искра» Геру Угрюмову (на уровне Ходорковского!): она специализируется на помощи людям, которые сталкиваются с дискриминацией «по паспорту». Например, организует обращения в банки, безосновательно отказывающие в обслуживании гражданам РФ. Вероятно, уехавшим из страны россиянам не хватает такой же поддержки от других оппозиционных политиков.

. Так можно интерпретировать большое число голосов, отданных за основательницу проекта «Искра» Геру Угрюмову (на уровне Ходорковского!): она специализируется на помощи людям, которые сталкиваются с дискриминацией «по паспорту». Например, организует обращения в банки, безосновательно отказывающие в обслуживании гражданам РФ. Вероятно, уехавшим из страны россиянам не хватает такой же поддержки от других оппозиционных политиков. Бюро ПАСЕ проигнорировало феминистскую антивоенную повестку — в отличие от читателей «Медузы» . 13% голосов — столько в совокупности получили в нашем опросе представительницы ФАС Саша Старость, Леля Нордик и Дарья Серенко. Возможно, эту оптику в составе платформы призвана представлять из Pussy Riot (хотя в обосновании своей заявки она прежде всего подчеркивала желание поддерживать «военные нужды Украины»).

. 13% голосов — столько в совокупности получили в нашем опросе представительницы ФАС Саша Старость, Леля Нордик и Дарья Серенко. Возможно, эту оптику в составе платформы призвана представлять из Pussy Riot (хотя в обосновании своей заявки она прежде всего подчеркивала желание поддерживать «военные нужды Украины»). Вполне возможно, что кандидат от ФБК вошел бы в состав «народной делегации» . За вариант «другой кандидат» в нашем опросе отдали голос 7% читателей. Вероятно, часть этих голосов могла получить Юлия Навальная или любой другой человек, официально представляющий ФБК (сам фонд критикует идею платформы и дистанцируется от нее). Любовь Соболь, которая в общественном сознании до сих пор ассоциируется с организацией Навального, набрала на наших выборах 2%. Также стоит помнить, что на участие в платформе не претендовали некоторые другие популярные в оппозиционной среде фигуры — например, Максим Кац и Илья Яшин.

Зачем вообще все это нужно?

В ПАСЕ вот-вот начнет работать платформа для оппозиционеров, «представляющая интересы антивоенных россиян». Та самая, из-за которой все переругались Как это устроено? Кто в нее войдет? И может ли она хоть что-то изменить?

Зачем вообще все это нужно?

В ПАСЕ вот-вот начнет работать платформа для оппозиционеров, «представляющая интересы антивоенных россиян». Та самая, из-за которой все переругались Как это устроено? Кто в нее войдет? И может ли она хоть что-то изменить?

«Медуза» Фото на обложке: Johannes Simon / Getty Images