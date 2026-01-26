Названы участники платформы российской оппозиции при ПАСЕ. В их числе — Кара-Мурза, Ходорковский, Соболь, Толоконникова и Фейгин
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердило состав платформы российских демократических сил, которая будет вести диалог с европейскими парламентариями, пишет Deutsche Welle.
В состав платформы вошли:
- глава Free Russia Foundation Наталия Арно,
- политик Дмитрий Гудков,
- юрист и бывший депутат Госдумы Марк Фейгин,
- вице-президент Free Russia Foundation Владимир Кара-Мурза,
- политик и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров,
- политик и предприниматель Михаил Ходорковский,
- сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов,
- врач и публицист Андрей Волна,
- бывшая сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь,
- одна из основательниц группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.
От представителей коренных народов России в работе платформы будут принимать участие:
- чеченский активист, президент «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев,
- художница и директор «Дома Ингрии» в Нарве Екатерина Кузнецова,
- основатель паблика «Азиаты России» Василий (Батлай) Матенов,
- руководительница издания Komi Daily Лана Пылаева,
- защитник коренных малочисленных народов России Павел Суляндзига.
Как добавляет «Эхо», платформу возглавит президент ПАСЕ Теодорос Русополос. Помимо него, от ассамблеи в ней будут участвовать председатели политических групп Франк Швабе (Германия), Пабло Испан (Испания), Жолт Неймет (Венгрия), Юлиан Булай (Румыния), Лаура Кастель (Испания), Гиоргос Лукаидес (Кипр), а также спецдокладчики Ээрик-Нийлес Кросс, Рышард Петру, Георгиос Папандреу, Азаде Рожан, Эмануэлис Зингерис и Валентина Гриппо.
ПАСЕ приняла резолюцию о начале диалога с российскими демократическими силами в октябре 2025 года. Как предполагается, что участники платформы смогут присутствовать и по согласованию с председателем выступать на заседаниях и мероприятиях, проходящих в рамках сессий ПАСЕ.
На фоне формирования списка участников платформы в российской оппозиции произошел раскол. ФБК в конце декабря отказался участвовать в работе платформы, заявив, что порядок ее формирования (по закрытой процедуре Бюро ПАСЕ) «не отвечает базовым демократическим принципам».
Одним из обязательных требований к будущим участникам платформы стало наличие их подписи под Берлинской декларацией, подготовленной Антивоенным комитетом России (один из главных его участников — Михаил Ходорковский). Представители ФБК отказались ее подписывать, назвав ее «инструментом манипуляций».