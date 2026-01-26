Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердило состав платформы российских демократических сил, которая будет вести диалог с европейскими парламентариями, пишет Deutsche Welle.

В состав платформы вошли:

глава Free Russia Foundation Наталия Арно,

политик Дмитрий Гудков,

юрист и бывший депутат Госдумы Марк Фейгин,

вице-президент Free Russia Foundation Владимир Кара-Мурза,

политик и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров,

политик и предприниматель Михаил Ходорковский,

сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов,

врач и публицист Андрей Волна,

бывшая сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь,

одна из основательниц группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.

От представителей коренных народов России в работе платформы будут принимать участие:

чеченский активист, президент «Ассамблеи народов Кавказа» Руслан Кутаев,

художница и директор «Дома Ингрии» в Нарве Екатерина Кузнецова,

основатель паблика «Азиаты России» Василий (Батлай) Матенов,

руководительница издания Komi Daily Лана Пылаева,

защитник коренных малочисленных народов России Павел Суляндзига.

Как добавляет «Эхо», платформу возглавит президент ПАСЕ Теодорос Русополос. Помимо него, от ассамблеи в ней будут участвовать председатели политических групп Франк Швабе (Германия), Пабло Испан (Испания), Жолт Неймет (Венгрия), Юлиан Булай (Румыния), Лаура Кастель (Испания), Гиоргос Лукаидес (Кипр), а также спецдокладчики Ээрик-Нийлес Кросс, Рышард Петру, Георгиос Папандреу, Азаде Рожан, Эмануэлис Зингерис и Валентина Гриппо.

ПАСЕ приняла резолюцию о начале диалога с российскими демократическими силами в октябре 2025 года. Как предполагается, что участники платформы смогут присутствовать и по согласованию с председателем выступать на заседаниях и мероприятиях, проходящих в рамках сессий ПАСЕ.

На фоне формирования списка участников платформы в российской оппозиции произошел раскол. ФБК в конце декабря отказался участвовать в работе платформы, заявив, что порядок ее формирования (по закрытой процедуре Бюро ПАСЕ) «не отвечает базовым демократическим принципам».

Одним из обязательных требований к будущим участникам платформы стало наличие их подписи под Берлинской декларацией, подготовленной Антивоенным комитетом России (один из главных его участников — Михаил Ходорковский). Представители ФБК отказались ее подписывать, назвав ее «инструментом манипуляций».

