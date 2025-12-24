ФБК отказался участвовать в работе российской оппозиции с ПАСЕ

Порядок формирования платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) «не отвечает базовым демократическим принципам», считают в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Порядок формирования платформы закреплен в специальной резолюции ПАСЕ. «Он предусматривает закрытую процедуру назначения участников платформы с подачей документов на анонимный почтовый ящик, содержит требования к символике и идейным рамкам, навязанным извне, а также предполагает условия, при которых участие одних групп оказывается предпочтительным по сравнению с другими. В таких рамках ФБК не считает возможным свое содержательное участие», — заявил фонд.

В ФБК отметили, что считают диалог между российскими демократическими силами и европейскими институтами важным и необходимым. В свою очередь в ПАСЕ, говорится в заявлении, рассматривают фонд «как одну из организаций, чье мнение и поддержка имеют значение», а сами соратники Алексея Навального получают обращения от политиков и активистов, которые хотели бы участвовать в работе платформы.

В связи с этим фонд заявил, что готов поддержать самовыдвиженцев, «которые сами хотят участвовать в работе платформы и считают для себя приемлемыми критерии и ограничения, установленные резолюцией ПАСЕ». ФБК выдвигать кандидатов на участие в работе платформы не будет, но «открыт к сотрудничеству на экспертном уровне».

«Мы остаемся открытыми к диалогу о формах и принципах представительства российского гражданского общества в Европе — при условии, что этот диалог будет строиться на ясных правилах, честном отношении ко всем участникам и уважении к демократическим ценностям», — добавили в ФБК.

Ранее руководство ПАСЕ предлагало ФБК направить представителей в состав платформы. Об этом Юлия Навальная рассказала в начале декабря после встречи с президентом ПАСЕ Теодоросом Русопулосом. «Я проконсультируюсь с командой, и мы придумаем такую форму участия, чтобы быть максимально полезными для россиян», — комментировала она это предложение.

ПАСЕ приняла резолюцию о создании «платформы для диалога с российскими демократическими силами» в октябре 2025 года. Пока неясно, какой будет эта платформа.

В Антивоенном комитете России говорили, что в ПАСЕ появится российская оппозиционная делегация, которая сможет участвовать в подготовке докладов по санкциям и защищать интересы антивоенных эмигрантов в Европе.

Юлия Навальная после встречи с руководством ПАСЕ рассказывала, что платформа — «это не выборная делегация и не представительство россиян, а экспертное сообщество», с которым депутаты ПАСЕ смогут консультироваться.

Один из критериев отбора будущих участников платформы стало наличие их подписи под Берлинской декларацией, подготовленной Антивоенным комитетом. В частности, представители ФБК не хотели ее подписывать, называя «инструментом манипуляций» Михаила Ходорковского, связанного с Антивоенным комитетом.

На фоне формирования платформы в российских оппозиционных силах произошел раскол. Его связывали с борьбой за влияние в рамках платформы.

Подробности этого скандала. Почему российская оппозиция опять поссорилась

Если вы все пропустили — рассказываем: в российской оппозиции раскол Он (якобы) начался со ссоры Кара-Мурзы и Каспарова в парижском ресторане. Но очень скоро стало ясно, что все куда серьезнее

Подробности этого скандала. Почему российская оппозиция опять поссорилась

Если вы все пропустили — рассказываем: в российской оппозиции раскол Он (якобы) начался со ссоры Кара-Мурзы и Каспарова в парижском ресторане. Но очень скоро стало ясно, что все куда серьезнее