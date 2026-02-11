Константин Богомолов попросил освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов попросил министра культура РФ Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомолов.

Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Этот пост с 2013 года занимал Игорь Золотовицкий, умерший 14 января в возрасте 64 лет. Против назначения Богомолова выступили выпускники и учащиеся Школы-студии. Они написали открытое письмо министру культуры, в котором попросили рассмотреть на должность ректора «кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны» со школой и «не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра».

Сам Богомолов назвал рассуждения о «своих и чужих» глупыми и наивными. По его мнению, авторы письма «превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить чужим». В Минкультуры позже заявили, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов на эту должность.

С июня 2019 года Константин Богомолов является художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. В июне 2024 года он также занял пост художественного руководителя Театра Романа Виктюка в Москве.

