Режиссер Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов на соответствующую должность. Об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве культуры России.

В министерстве напомнили, что Богомолов — режиссер театра и кино, выпускник филологического факультета МГУ и Российского государственного института театрального искусства (ГИТИС), а также имеет звание «Заслуженный деятель искусства РФ».

«Таким образом, К.Ю. Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для назначения руководителем образовательной организации», — добавили в ведомстве.

О назначении Богомолова и. о. ректора Школы-студии МХАТ 23 января объявила министр культуры Ольга Любимова. Богомолов сменил на посту ректора Игоря Золотовицкого, умершего 14 января. Золотовицкий возглавлял Школу-студию МХАТ с 2013 года.

Против назначения Богомолова выступили выпускники и учащиеся Школы-студии МХАТ. Они написали открытое письмо министру культуры, в котором попросили пересмотреть это решение. Авторы письма просят рассмотреть на должность ректора «кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны» со школой и «не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра».

Сам Богомолов назвал рассуждения о «своих и чужих» глупыми и наивными. «Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить „чужим“. Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя», — заявил режиссер.

