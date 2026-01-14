Игорь Золотовицкий, актер и ректор Школы-студии МХАТ, умер в возрасте 64 лет, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к его окружению. В Школе-студии МХАТ агентству подтвердили информацию о смерти.

Евгений Мессман / ТАСС / Profimedia

По данным собеседника ТАСС, причиной смерти Золотовицкого стало онкологическое заболевание. По данным телеграм-каналов «База», Shot и Mash, у Золотовицкого был рак желудка.

В фильмографии Игоря Золотовицкого — «Непрофессионалы» Сергея Бодрова-старшего (1985), «В городе Сочи темные ночи» Василия Пичула (1989), «Такси-блюз» Павла Лунгина с Петром Мамоновым (1990), комедия «Быстрее чем кролики» с участием театра «Квартет И» (2013) и множество других советских и российских картин. Также Золотовицкий снимался в сериалах «Марш Турецкого 2», «Каменская 3», «Краткий курс счастливой жизни» и других.

С 1989 года Золотовицкий был педагогом Школы-студии МХАТ, а с 2013 года занимал пост ректора.