Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов будет исполнять обязанности ректора Школы-студии МХАТ, объявила министр культуры Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Богомолов сменил на посту ректора Игоря Золотовицкого, умершего 14 января. Золотовицкий возглавлял Школу-студию МХАТ с 2013 года.

С июня 2019 года Константин Богомолов является художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.

В июне 2024 года он также занял пост художественного руководителя Театра Романа Виктюка в Москве. В июле того же года театр был переименован. Сейчас он носит название Театр — Сцена «Мельников».

