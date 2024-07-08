Константин Богомолов переименовал театр Романа Виктюка, возглавленный им месяц назад, в «Сцену „Мельников“»

Театр Романа Виктюка, возглавленный режиссером Константином Богомоловым в начале июня, сменил название на «Театр — Сцена „Мельников“», сообщается в телеграм-канале театра.

Новое название, как сообщило руководство театра, выбрано «в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова».

В театре, как говорится в заявлении, «будут работать режиссеры, исповедующие разные стили и эстетики». «Это будет театр, опирающийся на традиции русского драматического искусства во всем многообразии его проявлений — от психологических до формотворческих. Это будет театр, открытый современности и чутко реагирующий на жизнь нашего общества, ибо театр, теряющий связь с современностью — умирает», — пишет новое руководство.

Вместе с этим, как говорится в сообщении, ряд спектаклей будет снят с репертуара: «одни — навсегда, другие — для того, чтобы вернуться через время, пройдя через этап репетиций, направленных на сохранение их высокого художественного качества».

Руководство театра также пояснило, что будет с работами Романа Виктюка и его учеников. «Мы будем оберегать те из них, что не теряют эстетической энергии; мы сохраним на сайте раздел о творчестве Виктюка, о его спектаклях; мы будем поддерживать память о режиссере, организуя юбилейные мероприятия и лекции», — говорится в сообщении.

Роман Виктюк умер в ноябре 2020 года. После его смерти художественным руководителем театра до 2022 года был Денис Азаров, а 7 июня 2024 года на этот пост был назначен Константин Богомолов, сохранивший аналогичную должность в Театре на Малой Бронной. После назначения Богомолов говорил ТАСС, что объединения театров не будет, а «Известиям» — что переименования театра Романа Виктюка он «не обдумывает».

как власть «оптимизирует» театры

Машкову и Богомолову передали в управление еще по одному театру в Москве Зачем властям такая «оптимизация»?

как власть «оптимизирует» театры

Машкову и Богомолову передали в управление еще по одному театру в Москве Зачем властям такая «оптимизация»?