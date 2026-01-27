Выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое письмо министру культуры, в котором выступили против назначения Константина Богомолова ректором

Выпускники и учащиеся Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры Ольге Любимовой, в котором просят пересмотреть решение о назначении Константина Богомолова ректором учебного заведения.

Авторы письма напоминают, что 23 января было принято решение назначить Богомолова исполняющим обязанности ректора и указывают, что выбор его кандидатуры «категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии».

Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками, и подробно сформулированных в «Этике» и других трудах Станиславского. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями-мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ.

Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий — все были корневыми мхатовцами. Именно они создавали особенное духовное пространство Школы-студии, которое до сих пор является для каждого из нас нашим Домом единой мхатовской семьи.

Традиции — есть неотъемлемая часть русского психологического театра. Соблюдая их, мы сохраняем то наследие, которое оставили нам наши предшественники. Все выдающиеся Московские театральные школы (Вахтанговская школа, Школа Малого театра и другие) строго хранят свои традиции.

В данном случае речь идет о наследии одной из самых известных Театральных школ мира, школы Станиславского и Немировича-Данченко. Традицией являются открытые выборы преемника воспитанника школы всем мхатовским сообществом. Нарушение этих традиций ведет к разрыву преемственности, неизбежному упадку и забвению нашего семейного прошлого, допустить которое не представляется нам возможным.

Обращаясь к Любимовой, авторы письма просят рассмотреть на должность ректора «кандидатуры, чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны» со школой и «не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра».

Имен авторов под обращением нет — в подписи говорится, что его написали «выпускники и учащиеся Школы-студии МХАТ». Однако обращение опубликовали у себя актеры Марьяна Спивак, Варвара Шмыкова, Марк Богатырев, Антон Шагин, Юлия Меньшова и другие.

23 января Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Этот пост с 2013 года занимал Игорь Золотовицкий, умерший 14 января в возрасте 64 лет. Богомолов уже возглавляет два московских театра — Театр на Малой Бронной, а с июня 2024 года еще и Театр Романа Виктюка, который он переименовал в «Сцену „Мельников“».

Машкову и Богомолову передали в управление еще по одному театру в Москве Зачем властям такая «оптимизация»?

