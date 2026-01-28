«Рассуждения о „своих“ и „чужих“ кажутся мне наивными». Константин Богомолов ответил на открытое письмо с критикой его назначения ректором Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов ответил на открытое письмо выпускников и учащихся Школы-студии МХАТ, выступивших против его назначения исполняющим обязанности ректора этого учебного заведения.

Авторы письма призывали министра культуры отменить назначение Богомолова и рассмотреть на должность ректора кандидатов, «чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны» со Школой-студией МХАТ и «не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра».

«Рассуждения о „своих“ и „чужих“ кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Вся русская театральная школа выросла из Станиславского», — заявил Богомолов в интервью «Известиям», добавив, что «имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах».

Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить «чужим». Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя.

Режиссер также подчеркнул, что «коллективные письма, особенно анонимные, жалобы, пересказы — это не мой способ существования». «Я человек дела», — сказал он.

Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Этот пост с 2013 года занимал Игорь Золотовицкий, умерший 14 января в возрасте 64 лет.

В открытом письме с критикой назначения Богомолова на пост ректора Школы-студии МХАТ не было имен подписавших обращение. При этом письмо опубликовали у себя многие известные актеры, в том числе Марьяна Спивак, Варвара Шмыкова, Марк Богатырев, Антон Шагин и Юлия Меньшова.

С июня 2019 года Константин Богомолов является художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. В июне 2024 года он также занял пост художественного руководителя Театра Романа Виктюка в Москве. В июле того же года театр был переименован. Сейчас он носит название Театр — Сцена «Мельников».

Читайте также

Машкову и Богомолову передали в управление еще по одному театру в Москве Зачем властям такая «оптимизация»?

Читайте также

Машкову и Богомолову передали в управление еще по одному театру в Москве Зачем властям такая «оптимизация»?