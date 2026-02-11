Константин Богомолов ушел с поста ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов освобожден от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию, сообщили в Минкультуре РФ.

«Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», — заявили в ведомстве.

Ранее Богомолов сам публично попросил освободить его от исполнения обязанностей ректора. Его назначили на эту должность 23 января.

С просьбой пересмотреть решение о назначении Богомолова выступали и выпускники Школы-студии МХАТ. Они написали обращение министру культуры Ольге Любимовой и попросили рассмотреть на этот пост людей, «чьи судьбы и творческий путь напрямую связаны» со школой и «не противоречат этическим принципам основателей школы Художественного театра». Сам Богомолов назвал рассуждения о «своих и чужих» глупыми и наивными.

Источники РБК сообщали, что Богомолов подал в отставку из-за «давления профессионального сообщества». Собеседник ТАСС утверждал, что решение об уходе из Школы-студии связано с невозможностью совмещать две руководящие должности.

С июня 2019 года Константин Богомолов занимает должность художественного руководителя Московского драматического театра на Малой Бронной. В июне 2024 года он также занял пост художественного руководителя Театра Романа Виктюка в Москве.

Источник, близкий к комитету Госдумы по культуре, рассказал «Медузе» после назначения Богомолова в в Школу-студию МХАТ, что режиссера продвигают на руководящие посты некие «влиятельные друзья семьи», то есть самого Богомолова и его жены Ксении Собчак.

