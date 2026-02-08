Reuters: индийские НПЗ отказываются от закупок российской нефти ради торговой сделки с США

Индийские нефтеперерабатывающие заводы перестали покупать российскую нефть и, как ожидается, не возобновят ее закупки в долгосрочной перспективе, сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтеперерабатывающей и торговой отраслях.

На этот шаг они пошли ради заключения торгового соглашения с США, отмечает Reuters.

По информации агентства, закупки российской нефти прекратили Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries. Однако, по словам источников, эти заводы не стали отказываться от уже запланированных закупок в марте. Большинство других нефтепереработчиков прекратили закупки российской нефти, утверждает агентство.

В начале февраля 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди «согласился прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле». По его словам, это поможет завершить войну в Украине. Он также сказал, что США снизят пошлины для Индии. Моди подтвердил, что договорился с Трампом о снижении пошлин, но о российской нефти ничего не сказал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не слышала никаких заявлений от Индии о планах прекратить закупку нефти у России. 7 февраля Трамп подписал указ, отменяющий дополнительные пошлины в 25% в отношении товаров из Индии, введенные из-за того, что эта страна покупает российскую нефть.

Указ о дополнительных пошлинах для Индии Трамп подписал в августе прошлого года. В октябре того же года президент США объявил, что Моди пообещал ему не покупать нефть у России. На этом фоне индийские компании приостанавливали или сокращали закупки российской нефти, но потом снова возобновляли их.