В Кремле заявили, что ничего не слышали об отказе Индии от российской нефти (об этом говорил Трамп)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не слышала никаких заявлений от Индии о планах прекратить закупку нефти у России. Его слова приводит «Интерфакс».

«До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», — сказал Песков журналистам на брифинге.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что власти Индии согласились прекратить закупки российской нефти и покупать больше нефти у США. По словам Пескова, в Кремле «очень внимательно» отслеживают все новости на этот счет.

«Разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа, мы их тщательно фиксируем, анализируем, и мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям. Но не меньшее значение мы придаем развитию нашего продвинутого стратегического партнерства с Индией, между Россией и Индией, для нас это самое важное. И мы намерены дальше всемерно развивать наши двусторонние отношения с Дели, что мы и делаем», — заявил Песков.

В начале августа 2025 года Трамп подписал указ о введении дополнительных ввозных пошлин на товары из Индии. Он объяснил это решение тем, что Индия продолжает покупать нефть у России. В октябре того же года президент США объявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему не покупать нефть у России. На этом фоне индийские компании приостанавливали или сокращали закупки российской нефти, но потом снова возобновляли их.

Новое заявление по этой теме Трамп сделал 2 февраля. По его словам, в ходе разговора они с премьером Индии обсудили торговлю и завершение российско-украинской войны. «Он [Моди] согласился прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле. Это поможет положить конец войне в Украине», — заявил Трамп. Он также сказал, что США снизят пошлины для Индии с 25% до 18%. Моди подтвердил, что договорился с Трампом о снижении пошлин, но о российской нефти ничего не сказал.

