Bloomberg: крупнейшая нефтяная компания Индии возобновила закупки нефти в России

Нефтеперерабатывающая компания Индии Reliance Industries возобновила закупки российской нефти для своего завода в Гуджарате, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Компания покупает нефть со скидкой у поставщиков, которые не находятся под санкциями. Для перевозки Reliance Industries зафрахтовал танкеры класса Aframax у компании RusExport, сообщили собеседники агентства.

Reliance Industries — крупнейший покупатель российской нефти в Индии. Источники Reuters сообщали в октябре, что компания на фоне санкций США против «Лукойла» и «Роснефти» планировала сократить или полностью прекратить импорт сырья из России. При этом в самой компании говорили, что переоценивают импорт в соответствии с рекомендациями властей Индии.

На фоне санкций США против российской нефти некоторые компании Индии сократили закупки в России. Как отмечает Bloomberg, объем поставок российской нефти в Индию в декабре сократился более чем вдвое.

