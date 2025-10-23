Индийские компании начали проверять контракты на поставку нефти из России из-за новых санкций США. Они ожидают резкого сокращения импорта

Индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся резко сократить импорт российской нефти после того, как США объявили о санкциях против «Лукойла» и «Роснефти», сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По информации агентства, государственные компании Индии начали проверять свои контракты на поставку российской нефти, чтобы убедиться, что среди поставщиков нет «Лукойла» и «Роснефти». Один из собеседников Reuters отметил, что индийские государственные НПЗ редко закупают российскую нефть напрямую у «Роснефти» и «Лукойла», обычно делая это через посредников.

Среди тех, кто сейчас изучают контракты, агентство называет корпорации Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery and Petrochemicals.

Частная компания Reliance Industries, которая является крупнейшим индийским покупателем российской нефти, планирует сократить или полностью прекратить импорт сырья из РФ, заявили два источника, знакомые с ситуацией. Официально представитель компании заявил, что Reliance продолжает переоценку импорта, которая будет полностью соответствовать рекомендациям правительства Индии.

Руководители индийских НПЗ в разговоре с агентством Bloomberg заявили, что ожидают сокращения поставок российской нефти почти до нуля.

22 октября Минфин США объявил, что вводит санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Такое решение ведомство объяснило «отсутствием серьезной приверженности России мирному процессу по прекращению войны в Украине». Под санкции попали в том числе дочерние структуры «Роснефти» и «Лукойла». Министерство финансов США дало иностранным НПЗ срок до 21 ноября на сворачивание своих сделок с российскими компаниями.