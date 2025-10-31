Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp возобновил закупки российской нефти, но теперь у поставщиков, которые не включены в санкционные списки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, речь идет о закупке в общей сложности 3,5 миллиона баррелей нефти марки ESPO. Кто именно выступил в роли продавца, источники не уточнили.

По словам двух источников, ранее Indian Oil Corp отозвал семь или восемь партий российской нефти после объявления последних санкций США, поскольку их поставляли «дочки» компаний, попавших под санкции.

Минфин США объявил о введении санкций против крупнейших экспортеров российской нефти — компаний «Лукойл» и «Роснефть». Ограничения введены против самих компаний, а также против 34 их дочерних структур.

После этого многие крупные нефтеперерабатывающие заводы в Индии приостановили новые заказы на поставки российской нефти. Компании ждут разъяснений от правительства и поставщиков по поводу легальности продолжения поставок. По информации Reuters, государственные нефтяные компании Китая также приостановили закупки российской нефти.

Индия и Китай — крупнейшие покупатели российской нефти.