Reuters: китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти после санкций против «Лукойла» и «Роснефти»

Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти после введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла», сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников в отрасли.

По данным Reuters, компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil «воздержатся от операций» с морской российской нефтью — по крайней мере в краткосрочной перспективе — из-за опасений санкций.

Китай импортирует около 1,4 миллиона баррелей российской нефти в день морским путем. Большая часть этого объема, отмечает Reuters, закупается независимыми переработчиками, включая мелких операторов. По словам трейдеров, независимые НПЗ, вероятно, приостановят закупки, чтобы оценить последствия санкций — но будут стремиться возобновить их.

Накануне Минфин США параллельно с Евросоюзом объявил о введении санкций против крупнейших экспортеров российской нефти — компаний «Лукойл» и «Роснефть». Ограничения введены против самих компаний, а также против 34 их дочерних структур. Если контрагенты этих юрлиц в течение месяца не свернут операции, им грозят вторичные санкции США.

Крупнейшими покупателями российской нефти по цене выше установленного странами Запада потолка оставались Китай и Индия. 15 октября Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить импорт российской нефти. Позже Bloomberg писал, что это заявление «застало врасплох» крупнейшие нефтяные компании страны, а представитель МИД Индии сказал, что не может подтвердить разговор Трампа с Моди. 17 октября Reuters со ссылкой на представителя Белого дома писал, что индийские НПЗ начали снижать закупки российской нефти на 50%, хотя с индийской стороны эту информацию по-прежнему не подтверждали.

Читайте также

На «Лукойл» и «Роснефть» приходится половина всего российского экспорта нефти. Теперь обе компании — под санкциями США. Удастся ли Трампу обрушить доходы Кремля? 6 карточек