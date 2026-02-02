Трамп: Индия согласилась отказаться от российской нефти. Вашингтон снизил пошлины для Нью-Дели

Власти Индии согласились прекратить закупки российской нефти и покупать больше нефти у США, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как заявил лидер США, в ходе разговора они с премьером Индии обсудили торговлю и завершение российско-украинской войны. «Он [Моди] согласился прекратить закупки российской нефти и закупать гораздо больше в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле. Это поможет положить конец войне в Украине», — заявил Трамп.

Он также анонсировал торговое соглашение между США и Индией, которое вступает в силу «немедленно». Согласно этим договоренностям, США снизят пошлины для Индии с 25% до 18%, а Индия «будет продвигаться вперед, чтобы снизить свои тарифы и нетарифные барьеры в отношении США до нуля».

В рамках сделки в Нью-Дели также обязались закупить американских товаров, включая энергетический, угольный и сельскохозяйственный сектора, на сумму свыше 500 миллиардов долларов.

«Наши замечательные отношения с Индией будут еще более крепкими в будущем. Премьер-министр Моди и я — два человека, которые делают дело, чего не скажешь о большинстве», — добавил Трамп.

В свою очередь Моди, комментируя переговоры в соцсети Х, похвалил Трампа и поблагодарил его за снижение пошлин. Отказ от закупок российской нефти он не упомянул.

США и Индия заключили соглашение после нескольких месяцев напряженных торговых переговоров, отмечает Reuters.

В августе 2025-го Трамп ввел дополнительные ввозные пошлины на товары из Индии, объяснив это решение тем, что Нью-Дели продолжает покупать нефть у Москвы. В начале 2026 года лидер США грозил поднять тарифные ставки, если Индия не прекратит закупки.

На фоне переговоров индийские компании то приостанавливали и сокращали закупки российской нефти, то снова возобновляли их. На их решения также влияли санкции США против «Лукойла» и «Роснефти».

Как это сказалось на России

В российской «нефтянке» копятся проблемы из-за санкций Трампа: цены падают, Китай и Индия боятся гнева США, а «Лукойл» попал под угрозу поглощения «Роснефтью» Главное об эффекте американских ограничений

Как это сказалось на России

В российской «нефтянке» копятся проблемы из-за санкций Трампа: цены падают, Китай и Индия боятся гнева США, а «Лукойл» попал под угрозу поглощения «Роснефтью» Главное об эффекте американских ограничений