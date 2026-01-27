В России снова перепишут школьные учебники истории — в третьем издании линейки для 10–11-х классов авторы расскажут о «причинах » и встрече президентов России и США на Аляске в августе 2025 года.

О запланированных изменениях школьных учебников по российской и всеобщей истории рассказали участники конференции Российского военно-исторического общества (РВИО). Репортаж с мероприятия опубликовала газета «Коммерсант».

Новую редакцию планируют выпустить в 2026 году. Для пособий для 5–9-х классов это будет второе издание, а для 10–11-х — уже третье с 2023 года. Участники конференции объяснили изменения в том числе тем, что предыдущие версии учебников получили множество замечаний и уточнений от школьных учителей.

Один из авторов учебников, помощник президента РФ и глава РВИО Владимир Мединский заявил, что переписывание учебных пособий — «это абсолютно нормально». «У советских учебников истории были десятки переизданий. Учебник — это живой организм», — добавил он.

Научный директор РВИО Михаил Мягков сообщил, что в обновленных изданиях расскажут «и про Олимпиаду в Сочи, и про чемпионат мира по футболу 2018 года, и про ковидные времена», но «основной упор делается на причины СВО».

«Представьте себе на минуту, что Украина вступает в НАТО. Тогда войска НАТО угрожают безопасности всей нашей страны. Если бы спровоцирована была война, то Россия воевала бы со всем НАТО. Это же гибель всей цивилизации! — заявил он учителям, участвовавшим в конференции.— То есть наше государство защищает не только свою безопасность, а фактически безопасность всего мира. В учебнике поставлена такая проблема, и ваша задача, мне кажется, донести это до учеников».

Секретарь рабочей группы по подготовке учебников Владислав Кононов добавил, что обновленные учебники будут заканчиваться описанием встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.