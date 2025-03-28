Василий Кузьмиченок / Агентство «Москва»

В Москве в пресс-центре ТАСС прошла презентация учебников по внеурочному курсу «Семьеведение» («Моя семья») для учащихся пятых-седьмых и восьмых-девятых классов. Главные авторы пособия — председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина и педагог-психолог Ксения Мосунова.

Внеурочный предмет «Семьеведение» в 2024/2025 учебном году появился в школах 42 регионов России. Курс, в рамках которого школьников собирались учить «духовно-нравственным ценностям» для решения «демографической проблемы» в стране, рассчитан на 36 академических часов.

При этом к сентябрю 2024-го, как рассказывали «Медузе» школьные учителя, кроме примерной программы, педагогам не предоставили никаких методических материалов по предмету.

Подробнее о программе «Семьеведения» — в разборе «Медузы»

Российским школьникам теперь преподают «семьеведение». Что им будут рассказывать про «целомудрие» и «брачность»? И самый главный вопрос: можно ли не ходить на такие уроки?

Подробнее о программе «Семьеведения» — в разборе «Медузы»

Российским школьникам теперь преподают «семьеведение». Что им будут рассказывать про «целомудрие» и «брачность»? И самый главный вопрос: можно ли не ходить на такие уроки?

Теперь учебник Останиной и Мосуновой выпустило издательство «Просвещение». Его главный редактор Надежда Колесникова надеется, что пособия уже с 1 сентября появятся в школах большинства регионов. Она отметила, что преподавать этот курс может любой учитель любого предмета.

В свою очередь Останина на презентации учебника предложила сделать предмет «Семьеведение» обязательным для всех школьников страны по аналогии с «Разговорами о важном».

«Я воспользовалась термином, который нам дали в качестве инструмента профессиональные демографы, сказав о том, что нам нужна специальная демографическая операция, чтобы обеспечить наш национальный суверенитет, - заявила Останина. — Понимание того, что эта специальная демографическая операция будет не там, не на поле боя… Наше поле боя — это борьба за сохранение наших ценностей. А сохранять их нужно не только в семье, но и в школе, в общественном пространстве. Вот понимание как раз этого и привело нас к необходимости дополнительного предмета «Семьеведение»».

По ее словам, предмет нужен из-за «глобальных вызовов» — необходимости поднять демографию и противостоять «западной идеологии семейной политики». «Мы раскрывали, почему мама — это мама, а папа — это папа. Почему нет родителя-один и родителя-два», — цитирует телеграм-канал «Осторожно, новости» второго автора учебника Мосунову.

Оба пособия включают пять разделов, названия которых совпадают с названиями тематических блоков программы курса: «Человек, семья, общество», «Мои родственники — похожие и разные», «О семейном уюте и не только», «Важней всего — погода в доме», Современная семья и право».

В ведении к учебнику для восьмых-девятых классов говорится, что семья в масштабе государства решает две основные задачи: демографическую и воспитательную, передавая молодым поколениям «ценности и смыслы». «Как семья является первоосновой общества, так и семейные ценности — первооснова традиционных ценностей», — цитирует пособие ТАСС.

Начать изучение предмета школьникам предлагается с такого домашнего задания: «Дорогой школьник, прежде чем идти далее по разделам курса «Семьеведения», вспомни, что ты знаешь о семье на основании изучения других предметов. Какие ценности ты бы отнес к традиционным семейным ценностям? Вспоминая уроки литературы, приведи примеры «правильных» и «неправильных» семей».

В первом разделе учебника школьникам среди прочего рассказывают об устройстве семьи в прошлом, когда «хозяйка контролировала воспитание маленьких детей и уход за ними, обеспечение и сохранение припасов», а муж «занимался тяжелой работой и ремеслами».Там же, пишет «Агентство», приводится выдержка из », который подросткам преподносят как «книгу о христианских ценностях, семейной жизни и деловом этикете».

Следует мужьям поучать жен своих с любовью и примерным наставлением; жены мужей своих вопрошают о строгом порядке, о том, как душу спасти, Богу и мужу угодить и дом свой хорошо устроить, и во всем покоряться мужу; а что муж накажет, с тем охотно соглашаться и исполнять по его наставлению.

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