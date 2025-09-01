В дошкольных учреждениях почти 20 России, а также в аннексированных РФ частях Донецкой, Запорожской и Луганской областей Украины с 1 сентября официально стартовал курс пропагандистских «Разговоров о важном». Администрации детских садов уже получили учебник для этих внеурочных занятий, пишет «Агентство».

Издание обратило внимание на отчеты с первых занятий в детсадах Ивановской и Челябинской областей и обнаружило, что на фотографии попало пособие «Разговоры о важном для дошкольников» издательства «АСТ». «Агентство» его изучило.

Учебник выпустили в 2025 году тиражом в три тысячи экземпляров в рамках серии «Моя история» для начальной школы. На книге есть маркировка о том, что «пособие соответствует федеральной образовательной программе дошкольного образования». Подзаголовок учебника гласит: «Мир, в котором мы живем» — а обложку проиллюстрировали надписями: «Театр кукол имени Образцова», «День семьи», «О чем расскажет Кремль?». Всего в учебнике, судя по оформлению, поднимаются «30 важных тем».

Авторы учебника — член-корреспондент РАН, доктор педагогических наук Наталья Виноградова и кандидат педагогических наук Ирина Хомякова. Обе работают в Центре начального общего образования Института стратегии развития образования Российской академии образования. Этот институт занимается разработкой методических пособий для образовательных учреждений, среди его разработок — рекомендации по школьному курсу «Разговоры о важном» для школ, отмечает «Агентство».

«АСТ»

Главный герой пособия — медвежонок Умка, который знакомит детей с окружающим миром. Учебник начинается с темы «Россия — Родина моя», в которой авторы сравнивают размеры России с размерами стран Запада, включая Францию, Германию и Великобританию.

Около 8% книги посвящено военной теме и Дню Победы. Это сквозная тема пособия, отмечает «Агентство». Так, в разделе о семье теме защиты Родины посвящены четыре страницы. Там же воспитателям предлагают пояснить детям, что «Главное в жизни — служить Отчизне». Среди прочего, детям рассказывают о видах бронетехники и парке «Патриот».

Одна из финальных тем посвящена непосредственно Дню Победы. Авторы шесть страниц рассказывают дошкольникам о параде, георгиевской ленте, вечном огне и акции «Бессмертный полк».

Идея проводить «Разговоры о важном» в детских садах принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Вскоре после того, как он заговорил об этом осенью 2024 года, десятки российских детских садов отчитались о проведении «Разговоров о важном» для своих воспитанников.

С сентября 2025 года «Разговоры» в дошкольных учреждениях ряда регионов России и на аннексированных территориях Украины решили проводить в рамках официальной программы. Как сообщало Минпросвещения, пока проект для детей от трех до семи лет будет работать в пилотном режиме. По его результатам в конце года власти РФ решат, стоит ли вводить такие занятия во всех государственных детских садах страны.

Пропагандистские «Разговоры о важном» с 2022 года проводят в российских школах. Занятие идет раз в неделю перед первым уроком. В методичках, опубликованных Минпросвещения, говорилось, что ученикам будут рассказывать в том числе о любви к родине, а с пятого класса — про «специальную военную операцию» ( ).