После начала полномасштабной войны в Украине российские власти с удвоенной силой взялись за детей и молодежь. Введение «Разговоров о важном» в школах, новый учебник истории с разделом о «спецоперации», отчисление студентов и увольнение преподавателей по политическим мотивам, квоты на поступление для военных и их детей — все это вместе с цензурными ограничениями изменило российское образование. Кризис ли это? И какими будут последствия? В честь 1 сентября ведущий ютьюб-шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит о проблемах школ и вузов с экспертом Дмитрием Дубровским. Он историк и социолог, преподавал в СПбГУ, был доцентом кафедры публичной политики НИУ ВШЭ. А теперь — сотрудник факультета социальных наук и преподаватель магистерской программы Бориса Немцова по российским исследованиям Карлова Университета в Праге, а также профессор Свободного университета в Риге.