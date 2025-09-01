Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
Каждое 1 сентября становится еще страшнее — в школах и вузах все больше ограничений, идеологии и цензуры. Как это влияет на преподавателей и учеников? И куда теперь поступать?
Новый выпуск шоу «Мы не знаем»
41 минута
15:51, 1 сентября 2025
После начала полномасштабной войны в Украине российские власти с удвоенной силой взялись за детей и молодежь. Введение «Разговоров о важном» в школах, новый учебник истории с разделом о «спецоперации», отчисление студентов и увольнение преподавателей по политическим мотивам, квоты на поступление для военных и их детей — все это вместе с цензурными ограничениями изменило российское образование. Кризис ли это? И какими будут последствия? В честь 1 сентября ведущий ютьюб-шоу «Мы не знаем» Султан Сулейманов говорит о проблемах школ и вузов с экспертом Дмитрием Дубровским. Он историк и социолог, преподавал в СПбГУ, был доцентом кафедры публичной политики НИУ ВШЭ. А теперь — сотрудник факультета социальных наук и преподаватель магистерской программы Бориса Немцова по российским исследованиям Карлова Университета в Праге, а также профессор Свободного университета в Риге.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам