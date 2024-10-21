В российских детских садах начали проводить «Разговоры о важном» после того, как эту идею поддержал Путин

За последнюю неделю российские детские сады опубликовали в своих группах во «ВКонтакте» 102 отчета о проведении «Разговоров о важном» с детьми, подсчитало издание «7×7».

Теперь воспитанники детских садов, как и школьники, утром по понедельникам поднимают флаг России и поют гимн, после чего отправляются на «Разговоры о важном», отмечает издание. Детям рассказывают в том числе о «традиционных ценностях» и войне с Украиной.

Из публикаций в пабликах следует, что, например, в поселке Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе дошкольникам рассказали о роли отца и матери в семье. В Богдановиче Свердловской области на урок пригласили участника « », а в Курске — ветерана Афганистана, который прочитал стихи о войне в Украине.

«7×7» отмечает, что большинство отчетов посвящены темам, не связанным с политикой и войной, часть занятий была приурочена ко Дню отца и Дню хлеба.

В начале октября Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» заявил, что поддерживает введение «Разговоров о важном» для детей дошкольного возраста. По его мнению, власти должны закладывать ребенку «в самом раннем возрасте определенные базовые вещи».

«Разговоры о важном» ввели в школах с 2022 года. Их проводят раз в неделю перед первым уроком — сразу после церемонии поднятия флага и исполнения гимна, которая также стала обязательной во всех государственных школах. В методичках, опубликованных Минпросвещения, говорилось, что ученикам будут рассказывать в том числе о любви к родине, а с пятого класса — про « ».

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