«Многие нападения происходят по вине самой жертвы, которая показывает, что созрела» Это цитата из российского учебника по ОБЖ для девятого класса. Его авторы дают советы школьницам, как «не провоцировать» мужчин на насилие

В российском учебнике по ОБЖ для девятого класса посоветовали школьницам не носить яркий макияж и короткие юбки, чтобы не стать жертвами насилия. Авторы учебника считают, что «это провоцирует парней и мужчин». Фотографии страниц из учебника 25 декабря опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Речь идет об учебнике по Основам безопасности жизнедеятельности, который написала группа авторов во главе с Сергеем Вангородским. Учебник выпустило издательство «Дрофа». Годы выпуска на фотографиях, опубликованных Мизулиной, не указан.

В разделе «Безопасное поведение девушек» авторы учебника пишут, что женщины, которые остались наедине с мужчиной, «должны быть готовы к тому, что у него появится желание близости».

Вот несколько цитат:

«Многие конфликты и нападения происходят по вине самой жертвы, которая показывает всем своим видом, что она либо „созрела“ (оказалась в неположенном месте и в неположенное время), либо податлива (слишком легкодоступна), либо беззащитна (пьяна, напугана, возбуждена, чересчур доверчива). Старайтесь не выделяться среди окружающих излишней экстравагантностью».

«Если вы находитесь вдвоем с мужчиной (даже хорошо вам знакомым), будьте готовы к тому, что у него появится желание близости с вами. Держите себя свободно, но не пытайтесь кокетничать с ним или дразнить, так как в интимной обстановке он может принять ваше кокетство за приглашение к близости, а оказываемое сопротивление счесть наигранным».

«При невозможности убежать или противостоять оружию, физическому превосходству насильника у вас имеется еще возможность защитить себя, использую психофизиологические особенности мужчин в момент полового сношения и их уязвимые места. Попробуйте применить хитрость, заставить насильника поверить, что вы согласны на близость с ним, усыпите его бдительность, а затем незамедлительно действуйте по выбранному вами варианту».

«Как не стать жертвой насилия. Собираясь в гости, на вечеринку, в кафе, бар, на концерт, на какие-то массовые мероприятия или в места, не пользующиеся хорошей репутацией, не надевайте очень короткую юбку, не красьте губы, веки, ресницы в немыслимые цвета. Это провоцирует парней и мужчин, воспринимается ими как сигнал».

Соавтор учебника Сергей Вангородский сказал RTVI, что книга не включена в образовательный стандарт. «Мое личное мнение, что претензии не обоснованы», — добавил он. Подписчики Мизулиной, в свою очередь, рассказали, что по этому учебнику проводят уроки в школах Ростова-на-Дону, Волгодонска и Тамбова.

«Учебник не входит в федеральный перечень учебников. Однако он доступен в онлайн-магазинах. В связи с тем, что не все библиотечные фонды школ своевременно обновляются, может использоваться и в некоторых школах. Уверена, что министерство просвещения проведет проверку», — добавила Мизулина.

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