Неонацисты из «National Socialism/White Power» заявили, что причастны к уничтожению мемориальной доски памяти Анны Политковской
Неонацисткая организация «National Socialism/White Power» (NS/WP) заявила, что причастна к уничтожению мемориальной доски на доме в Москве, где в 2006 году была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, сообщает «Новая газета Европа».
Убийство Анны Политковской
Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде дома 8/12 по Лесной улице.
По делу об убийстве осудили шестерых человек, которые получили сроки от 11 лет лишения свободы до пожизненного заключения, но заказчиков преступления так и не установили, а 7 октября 2021 года истек срок давности по делу.
В ноябре 2023 года стало известно, что один из фигурантов освободился по помилованию и уехал воевать в Украину. Дочь и сын журналистки назвали это помилование «надругательством» над памятью их матери.
В закрытом телеграм-канале NS/WP в ночь на 19 января появилось сообщение о том, что «некие инициативные лица» уничтожили табличку на здании на Лесной улице, где была убита Политковская. По словам авторов поста, это «дань памяти от лица формации Четырех Букв [NS/WP] своим славным предшественникам из другой четырехбуквенной структуры — БОРН» (Боевая организация русских националистов).
Внимание, в следующем абзаце есть мат.
Неонацисты также расклеили на доме на Лесной и на здании на Пречистенке, рядом с которым в 2009 году были убиты адвокат Станислав Маркелов и еще одна журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, плакаты с фотографиями Маркелова и Бабуровой и надписью «Хуй вам, убитые свиньи. Мы БОРН». Плакаты появились накануне 17-й годовщины убийства.
Убийство Маркелова и Бабуровой
34-летнего адвоката Станислава Маркелова и 25-летнюю журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову убили 19 января 2009 года на улице Пречистенка в центре Москвы.
В 2011-м суд признал Никиту Тихонова и Евгению Хасис из «Боевой организации русских националистов» (БОРН) виновными в убийстве адвоката и журналистки.
Тихонову назначили пожизненное заключение, Хасис — 18 лет лишения свободы, позднее срок сократили до 17 лет. Всего она провела под стражей 16 лет — сначала в СИЗО, затем в колонии. Хасис вышла на свободу в ноябре 2025-го.
Организатором убийства Маркелова и Бабуровой был признан лидер БОРН Илья Горячев. В 2015 году суд приговорил его к пожизненному заключению по обвинению в организации пяти убийств, создании экстремистской группировки и незаконном хранении оружия.
Мемориальную доску в память о Политковской разбили 18 января. После этого представители «Гражданской инициативы» установили на доме временную табличку, но, как пишет Sota, ее тоже разбили.
В «Новой газете» говорили, что редакция и дети Анны Политковской потребуют возбуждения уголовного дела в отношении вандалов.
В начале 2000-х годов аббревиатуру NS/WP использовали многие не связанные друг с другом группировки неонацистов, которые совершали нападения и убийства на расистской почве. В 2021 году Верховный суд России признал движение NS/WP террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны.
ФСБ называла проукраинской организацию «National Socialism/White Power». Ведомство утверждало, что члены этой группировки готовили покушение на российского пропагандиста Владимира Соловьева. Семь фигурантов этого дела в декабре 2025-го получили от 12 лет до пожизненного.
Представители «National Socialism/White Power» комментировали задержание «соратников» по делу о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариты Симоньян и основателя журналистского проекта «Осторожно, Media» Ксении Собчак.
Телеграм-канал, который связывают с этой организацией, также публиковал «Манифест украинского автономного революционного расиста». Его автор, которого представили как «автономного соратника», взял на себя ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион во Львове в 2024 году.