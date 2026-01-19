Неонацисты из «National Socialism/White Power» заявили, что причастны к уничтожению мемориальной доски памяти Анны Политковской

Неонацисткая организация «National Socialism/White Power» (NS/WP) заявила, что причастна к уничтожению мемориальной доски на доме в Москве, где в 2006 году была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, сообщает «Новая газета Европа».

Убийство Анны Политковской Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде дома 8/12 по Лесной улице. По делу об убийстве осудили шестерых человек, которые получили сроки от 11 лет лишения свободы до пожизненного заключения, но заказчиков преступления так и не установили, а 7 октября 2021 года истек срок давности по делу. В ноябре 2023 года стало известно, что один из фигурантов освободился по помилованию и уехал воевать в Украину. Дочь и сын журналистки назвали это помилование «надругательством» над памятью их матери.

В закрытом телеграм-канале NS/WP в ночь на 19 января появилось сообщение о том, что «некие инициативные лица» уничтожили табличку на здании на Лесной улице, где была убита Политковская. По словам авторов поста, это «дань памяти от лица формации Четырех Букв [NS/WP] своим славным предшественникам из другой четырехбуквенной структуры — БОРН» (Боевая организация русских националистов).

Внимание, в следующем абзаце есть мат.

Неонацисты также расклеили на доме на Лесной и на здании на Пречистенке, рядом с которым в 2009 году были убиты адвокат Станислав Маркелов и еще одна журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, плакаты с фотографиями Маркелова и Бабуровой и надписью «Хуй вам, убитые свиньи. Мы БОРН». Плакаты появились накануне 17-й годовщины убийства.

Убийство Маркелова и Бабуровой 34-летнего адвоката Станислава Маркелова и 25-летнюю журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову убили 19 января 2009 года на улице Пречистенка в центре Москвы. В 2011-м суд признал Никиту Тихонова и Евгению Хасис из «Боевой организации русских националистов» (БОРН) виновными в убийстве адвоката и журналистки. Тихонову назначили пожизненное заключение, Хасис — 18 лет лишения свободы, позднее срок сократили до 17 лет. Всего она провела под стражей 16 лет — сначала в СИЗО, затем в колонии. Хасис вышла на свободу в ноябре 2025-го. Организатором убийства Маркелова и Бабуровой был признан лидер БОРН Илья Горячев. В 2015 году суд приговорил его к пожизненному заключению по обвинению в организации пяти убийств, создании экстремистской группировки и незаконном хранении оружия.

Мемориальную доску в память о Политковской разбили 18 января. После этого представители «Гражданской инициативы» установили на доме временную табличку, но, как пишет Sota, ее тоже разбили.

В «Новой газете» говорили, что редакция и дети Анны Политковской потребуют возбуждения уголовного дела в отношении вандалов.

В начале 2000-х годов аббревиатуру NS/WP использовали многие не связанные друг с другом группировки неонацистов, которые совершали нападения и убийства на расистской почве. В 2021 году Верховный суд России признал движение NS/WP террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны.

ФСБ называла проукраинской организацию «National Socialism/White Power». Ведомство утверждало, что члены этой группировки готовили покушение на российского пропагандиста Владимира Соловьева. Семь фигурантов этого дела в декабре 2025-го получили от 12 лет до пожизненного.

Представители «National Socialism/White Power» комментировали задержание «соратников» по делу о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариты Симоньян и основателя журналистского проекта «Осторожно, Media» Ксении Собчак.

Телеграм-канал, который связывают с этой организацией, также публиковал «Манифест украинского автономного революционного расиста». Его автор, которого представили как «автономного соратника», взял на себя ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины во Львове в 2024 году.