В Москве разбили мемориальную доску на доме, где была убита Анна Политковская

В Москве разбили мемориальную доску, висевшую у подъезда дома на Лесной улице, где в 2006 году была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Об этом сообщил бывший муниципальный депутат Александр Замятин, опубликовавший фотографии.

Кто и с какими мотивами это сделал — неизвестно.

В «Новой газете» заявили, что редакция и дети Анны Политковской требуют возбуждения уголовного дела в отношении вандалов.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде дома 8/12 по Лесной улице. По делу об убийстве осудили шестерых человек, которые получили сроки от 11 лет лишения свободы до пожизненного заключения, но заказчиков преступления так и не установили, а 7 октября 2021 года истек срок давности по делу. В ноябре 2023 года стало известно, что один из фигурантов освободился по помилованию и уехал воевать в Украину. Дочь и сын журналистки назвали это помилование «надругательством» над памятью их матери.

