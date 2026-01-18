В Италии задержали судно с грузом черного металла, вышедшее из порта Новороссийска

Итальянская Финансовая гвардия совместно с Агентством таможни и монополий (ADM) задержали в порту города Бриндизи на юге страны судно, прибывшее из российских вод Черного моря.

Судно, а также его груз (33 тысячи тонн черных металлов) было задержано в связи с нарушением санкций Евросоюза против России.

Проверки выявили серьезные нарушения в бортовой документации и попытки уклонения от систем отслеживания, говорится в сообщении ADM. Суд Бриндизи утвердил изъятие судна и груза. Название судна не приводится.

По данным Финансовой гвардии судно, которое следовало под флагом «небольшого острова в Океании», с 13 по 16 ноября 2025 года находилось в порту Новороссийска, где «проводились запрещенные операции по погрузке». При этом в непосредственной близости от Новороссийска судно отключило систему AIS, которая позволяет идентифицировать и отслеживать корабли в море.

Данные сервиса для отслеживания судов Marinetraffic свидетельствуют, что в порту Бриндизи находится судно HIZIR REIS по флагом Тувалу, вышедшее из порта Новороссийска 16 ноября.

В последние недели связанные с Россией танкеры все чаще становятся объектами преследования со стороны властей западных стран. В начале января 2026 года США задержали недалеко от Венесуэлы танкер «Белла 1», экипаж которого нарисовал на борту флаг России (а само судно было внесено в российский морской регистр судоходства). Кроме того, российские танкеры, перевозящие подсанкционную нефть, подвергаются украинским атакам в Черном, Каспийском и Средиземном морях. Власти Евросоюза также обсуждают возможность задержания российских танкеров с подсанкционной нефтью в водах Балтики. Новые ограничения против российского «теневого флота» ожидаются в 20-м пакете европейских санкций, который готовится к четвертой годовщине российско-украинской войны.

