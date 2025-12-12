ВСУ заявили, что атаковали два российских корабля с оружием в Каспийском море

Украинские войска поразили в Каспийском море возле берегов Калмыкии два российских корабля, которые перевозили оружие и военную технику, сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Как утверждают в ВСУ, целью атаки стали суда «Композитор Рахманинов» и «Аскар-Сариджа», которые используются в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставке военных грузов между Ираном и Россией.

Информацией о маршруте и перевозимом грузе судов поделилось повстанческое движение «Черная Искра», добавили в ВСУ. О последствиях атаки ничего не сообщается. «Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии», — говорится в пресс-релизе ВСУ.

Российские власти и Минобороны никак не комментировали заявления о поражении судов в Каспийском море.

В конце ноября — начале декабря стало известно о нескольких случаях атак дронов в Черном море на нефтяные танкеры, входящие в так называемый теневой флот России (с помощью него Москва обходит западные санкции в отношении российской нефти). Ответственность за атаки неофициально взяла на себя Служба безопасности Украины. Владимир Путин в ответ на удары по танкерам пригрозил «отрезать Украину от моря» и допустил атаки на суда союзников Киева.

Читайте также

Украина атаковала два танкера российского «теневого флота» у берегов Турции. Таких атак на таком расстоянии от границ РФ еще не было Еще один танкер подал сигнал бедствия у берегов Сенегала

Читайте также

Украина атаковала два танкера российского «теневого флота» у берегов Турции. Таких атак на таком расстоянии от границ РФ еще не было Еще один танкер подал сигнал бедствия у берегов Сенегала