Американские военные захватили нефтяной танкер под российским флагом в Атлантическом океане

Европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании нефтяного танкера «Белла 1» («Маринера») в северной части Атлантического океана.

«Судно было захвачено в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США. Это задержание поддерживает указание президента США, направленное против судов, находящихся под санкциями и угрожающих безопасности и стабильности Западного полушария. Операция была проведена подразделениями министерства внутренней безопасности при поддержке министерства войны», — говорится в заявлении.

Незадолго до этого сообщения Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Береговая охрана США проводит операцию по захвату танкера. Собеседники агентства отмечали, что в непосредственной близости от танкера и Береговой охраны США находятся российские военные суда.

В конце декабря Береговая охрана США попыталась задержать в Карибском море шедший под панамским флагом танкер «Белла 1», который направлялся в Венесуэлу. Судно находилось в санкционных списках из-за перевозки иранской нефти. Экипаж, состоящий из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям американских военных и изменил курс, после чего Береговая охрана начала его преследование. Уходя от погони, члены экипажа танкера нарисовали на своем борту флаг России. Через несколько дней после инцидента судно было переименовано в «Маринера» и внесено в Российский морской регистр судоходства.

По информации The New York Times, правительство РФ вечером 31 декабря направило США официальную дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование танкера. 7 января The Wall Street Journal сообщила, что Россия направила подводную лодку и «другие военно-морские силы» для сопровождения танкера.