The New York Times: Москва потребовала от Вашингтона прекратить преследование танкера Bella 1. США отказались

Правительство РФ направило США официальную дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование танкера Bella 1, шедшего в Венесуэлу. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Береговая охрана США 20 декабря попыталась задержать в Карибском море шедший под панамским флагом танкер Bella 1. Судно находилось в санкционных списках из-за перевозки иранской нефти. Экипаж, по данным The New York Times, состоящий из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям и изменил курс, тогда американские военные начали его преследование. Уходя от погони, члены экипажа танкера нарисовали на своем борту флаг России. Через несколько дней после инцидента судно было переименовано в Marinera и внесено в Российский морской регистр судоходства.

По данным издания, запрос был направлен в Госдепартамент и в Совет нацбезопасности Белого дома поздно вечером 31 декабря.

Несмотря на запрос, американские военные продолжили преследование танкера. Источник NY Times рассказал, что власти США продолжают считать танкер «судном без гражданства», так как на момент первого контакта с береговой охраной оно шло под ложным флагом.

Как полагает издание, требование РФ к США может «усилить напряженность» между двумя странами в свете продолжающихся переговоров по завершению российско-украинской войны.

США захватывают танкеры у берегов Венесуэлы, пытаясь ослабить режим Николаса Мадуро. Вашингтон утверждает, что эти суда участвуют в транспортировке нефти, подвергнутой санкциям.

С сентября США наносят удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждают в Вашингтоне, перевозят наркотики. В начале декабря США впервые нанесли удар беспилотником непосредственно по территории Венесуэлы — был разрушен причал и находившиеся там лодки, якобы предназначавшиеся для перевозки наркотиков.

