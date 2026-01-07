WSJ: Россия направила подлодку для сопровождения нефтяного танкера, который преследуют США

Россия направила подводную лодку и «другие военно-морские силы» для сопровождения нефтяного танкера Bella 1, который преследуют в Атлантическом океане Береговая охрана США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Согласно данным системы идентификации судов (AIS), сейчас танкер находится примерно в 300 милях к югу от Исландии.

По информации CBS News, США планируют перехватить танкер. Телеканал отмечает, что остается неясным, изменились ли планы американской Береговой охраны после того, как для сопровождения танкера направили российские военно-морские силы.

20 декабря Береговая охрана США попыталась задержать в Карибском море шедший под панамским флагом танкер Bella 1, который направлялся в Венесуэлу. Судно находилось в санкционных списках из-за перевозки иранской нефти. Как отмечает The Wall Street Journal, в настоящее время судно пустое.

Экипаж состоящий из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям Береговой охраны США и изменил курс, тогда американские военные начали его преследование. Уходя от погони, члены экипажа танкера нарисовали на своем борту флаг России. Через несколько дней после инцидента судно было переименовано в Marinera и внесено в Российский морской регистр судоходства.

По информации The New York Times, правительство РФ направило США официальную дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование танкера. Запрос был направлен в Госдепартамент и в Совет нацбезопасности Белого дома поздно вечером 31 декабря. Однако США продолжили преследование танкера.