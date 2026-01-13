Беспилотники атаковали танкеры рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Они ждали загрузки нефтью из Казахстана

Два нефтяных танкера «Дельта Хармони» (Delta Harmony) и «Матильда» (Matilda) подверглись атаке рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море около Новороссийска, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Атака произошла, когда суда отошли от терминала в ожидании своей очереди на погрузку казахстанской нефти, утверждает собеседник агентства.

По словам источника РИА Новости, «Дельта Хармони» и «Матильда» получили повреждения грузового оборудования, но остаются на плаву. Собеседник российского агентства заявил, что танкеры наняли международные консорциумы «Тенгизшевройл» (50% принадлежит американской Chevron) и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» для перевозки нефти из Казахстана. Суда атаковали украинские беспилотники, утверждает он. В Киеве эти сообщения пока не комментировали.

По данным Reuters, беспилотники атаковали еще два танкера у терминала КТК — «Фрейд» (Freud) и «Дельта Суприм» (Delta Supreme). Они, как и «Дельта Хармони», принадлежат греческой компании Delta Tankers. «Матильда», в свою очередь, находится под управлением греческой компании Thenamaris. Позже там опровергли данные о нападении на судно «Фрейд».

Компания «Казмунайгаз» сообщила, что судно «Матильда» было зафрахтовано ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (дочерняя компания КМГ). 18 января танкер должны были загрузить казахстанской нефтью на терминале КТК.

Предприятие подтвердило, что 13 января танкер атаковал беспилотник, на судне «произошел взрыв без последующего горения». Пострадавших среди экипажа нет. «По предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено. Ведется оценка ущерба», — отметили в «Казмунайгаз».

Позже Минэнерго Казахстана подтвердило информацию об атаке на танкер «Дельта Хармони». Члены экипажа не пострадали. «На момент происшествия погрузка нефти на судно еще не производилась, грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Республики Казахстан не нанесено», — добавило ведомство.

Каспийский трубопроводный консорциум — крупный международный проект по транспортировке нефти. Трубопровод протяженностью более 1500 километров соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

В конце ноября 2025 года украинские морские дроны атаковали терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. В результате атаки один из причалов был выведен из строя. Это также привело к снижению экспорта и добычи нефти в Казахстане, отмечает Reuters.

С ноября также несколько раз сообщалось об ударах украинских сил по танкерам «теневого флота» России.

