Украина заявила, что атаковала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтяной танкер «Кендил» («Qendil») в нейтральных водах Средиземного моря, сообщают «РБК — Украина» и «Интерфакс — Украина» со ссылкой на источник в СБУ.

По словам собеседника журналистов, танкер входил в так называемый теневой флот России, с помощью которого Москва обходит западные санкции в отношении российской нефти.

Источник украинских изданий назвал атаку «беспрецедентной», отметив, что при ударе применялись воздушные беспилотники. В результате атаки, по его словам, «Кендил» получил критические повреждения и «не может использоваться по назначению».

Где именно произошла атака, не уточняется. «В момент спецоперации российский корабль не перевозил ни один груз, а был пустым. Соответственно, данная атака не несла никакой угрозы для экологической ситуации в регионе», — добавил собеседник украинских изданий.

С конца ноября это четвертое сообщение об ударах украинских сил по танкерам «теневого флота» России. До атаки в Средиземном море под удары попали три судна в Черном море.

Президент РФ Владимир Путин в ответ на удары по танкерам грозил «отрезать Украину от моря» и допустил атаки на суда союзников Киева. В ходе прямой линии 19 декабря он заявил, что украинские удары по российским танкерам не нарушат систему поставок энергоносителей из РФ. «Ответы с нашей стороны последуют обязательно», — добавил он.

Трамп разрешил Украине атаковать нефтяную инфраструктуру России. Но Киев пошел дальше и атаковал танкеры «теневого флота». Такого не ожидали даже в США

