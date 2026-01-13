Axios: спецпосланник Трампа тайно встретился с сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в минувшие выходные, 10-11 января, тайно встретился с наследником шахской династии Ирана Резой Пехлеви, сообщает Axios, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Суть разговора издание не приводит, отметив лишь, что Уиткофф и Пехлеви обсуждали охватившие Иран антиправительственные протесты.

Реза Пехлеви — «наследный принц», старший сын иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году во время исламской революции. Он живет в США и активно критикует исламскую республику.

В ходе протестов, которые продолжаются в Иране с декабря 2025-го, Реза Пехлеви стал лидером демонстрантов, 9 января призвав сотни человек выходить на акции против власти.

Кроме того, с началом протестов в Иране Пехлеви выступал на американских телеканалах, призывая администрацию Трампа вмешаться и поддержать демонстрантов.

Ранее Белый дом не рассматривал «наследного принца» как значимого политического игрока, пишет Axios. По словам собеседника издания, администрация Трампа была удивлена ​​тем, что во время демонстраций протестующие скандировали имя Пехлеви.

Как отмечает Axios, переговоры Уиткоффа и Пехлеви — первая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и администрацией Трампа с момента начала протестов в Иране.

Ранее Axios сообщил, что Уиткофф в минувшие выходные также общался с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

США, как ранее говорил Дональд Трамп, рассматривают несколько «очень жестких» вариантов действий в отношении Ирана из-за силового подавления протестов в стране. The New York Times сообщала, что военные представили Трампу несколько вариантов нанесения ударов по Ирану, в том числе по невоенным объектам в Тегеране.

По данным иранских активистов в изгнании, в ходе протестов в Иране были убиты 646 человек. Неназванный представитель иранской власти заявил Reuters, что число погибших достигло 2000 человек. Источники CBS News утверждают, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек, а возможно, и 20 тысяч человек. Точные данные неизвестны, в стране несколько дней не работает интернет.

Трамп 13 января призвал протестующих иранцев захватывать правительственные здания, добавив, что помощь демонстрантам «уже в пути». Президент США отказался уточнить, о какой помощи идет речь. Трамп также посоветовал американцам и жителям стран — союзниц США покинуть Иран.