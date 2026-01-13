Axios: спецпосланник Трампа тайно встретился с сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в минувшие выходные, 10-11 января, тайно встретился с наследником шахской династии Ирана Резой Пехлеви, сообщает Axios, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
Суть разговора издание не приводит, отметив лишь, что Уиткофф и Пехлеви обсуждали охватившие Иран антиправительственные протесты.
Реза Пехлеви — «наследный принц», старший сын иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, свергнутого в 1979 году во время исламской революции. Он живет в США и активно критикует исламскую республику.
В ходе протестов, которые продолжаются в Иране с декабря 2025-го, Реза Пехлеви стал лидером демонстрантов, 9 января призвав сотни человек выходить на акции против власти.
Кроме того, с началом протестов в Иране Пехлеви выступал на американских телеканалах, призывая администрацию Трампа вмешаться и поддержать демонстрантов.
Ранее Белый дом не рассматривал «наследного принца» как значимого политического игрока, пишет Axios. По словам собеседника издания, администрация Трампа была удивлена тем, что во время демонстраций протестующие скандировали имя Пехлеви.
Как отмечает Axios, переговоры Уиткоффа и Пехлеви — первая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и администрацией Трампа с момента начала протестов в Иране.
Ранее Axios сообщил, что Уиткофф в минувшие выходные также общался с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.
США, как ранее говорил Дональд Трамп, рассматривают несколько «очень жестких» вариантов действий в отношении Ирана из-за силового подавления протестов в стране. The New York Times сообщала, что военные представили Трампу несколько вариантов нанесения ударов по Ирану, в том числе по невоенным объектам в Тегеране.
По данным иранских активистов в изгнании, в ходе протестов в Иране были убиты 646 человек. Неназванный представитель иранской власти заявил Reuters, что число погибших достигло 2000 человек. Источники CBS News утверждают, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек, а возможно, и 20 тысяч человек. Точные данные неизвестны, в стране несколько дней не работает интернет.
Трамп 13 января призвал протестующих иранцев захватывать правительственные здания, добавив, что помощь демонстрантам «уже в пути». Президент США отказался уточнить, о какой помощи идет речь. Трамп также посоветовал американцам и жителям стран — союзниц США покинуть Иран.