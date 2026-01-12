Axios: глава МИД Ирана связался с Уиткоффом на фоне угроз Трампа нанести военные удары по Тегерану

В минувшие выходные 10-11 января министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связался со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом на фоне угроз Дональда Трампа применить военную силу в ответ на подавление иранских протестов, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Собеседники издания не уточнили, как именно общались Арагчи и Уиткофф — созвонились или обменялись текстовыми сообщениями. По словам одного из источников, в ходе общения они обсудили возможность провести встречу в ближайшие дни.

Контакты главы МИД Ирана с Уиткоффом могут свидетельствовать о попытках Тегерана снизить напряженность или выиграть время перед тем, как президент США решит, какие действия предпринять в отношении Ирана, говорят собеседники издания.

Axios отмечает, что общение между Арагчи и спецпосланником Трампа — первое подтверждение того, что прямой канал связи между Вашингтоном и Тегераном сохраняется, несмотря на тупик в ядерных переговорах.

В Иране с конца декабря продолжаются массовые антиправительственные протесты. По данным зарубежных правозащитников, в ходе акций погибли более 500 человек.

Президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Тегерана на фоне подавления протестов и гибели демонстрантов.

По данным The New York Times, Трампу в последние дни представили несколько вариантов новых военных ударов по Ирану, в том числе — по невоенным объектам в Тегеране.

Возможна ли в Иране революция

«Исламская республика — это зомби-режим» В Иране сложились все условия для революции. Так считают Джек Голдстоун (самый авторитетный теоретик революций) и Карим Саджадпур (крупнейший иранист)

Возможна ли в Иране революция

«Исламская республика — это зомби-режим» В Иране сложились все условия для революции. Так считают Джек Голдстоун (самый авторитетный теоретик революций) и Карим Саджадпур (крупнейший иранист)