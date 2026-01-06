Бывшая вице-премьер Канады Христя Фриланд стала советницей Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил канадского политика Христю Фриланд своим внештатным советником по вопросам экономического развития. Указ об этом был опубликован на официальном сайте украинского президента 5 января.

«Христя профессионально разбирается именно в таких вопросах [экономического развития] и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических преобразований. Сейчас Украине нужно повышать внутреннюю устойчивость — ради восстановления, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны», — заявил Зеленский, объявляя о назначении Фриланд.

Христя Фриланд родилась в Канаде; по матери она украинка. Она начинала карьеру как журналистка, в том числе работая для западных изданий в Украине и России в 1990-х годах. Позднее Фриланд избиралась депутатом канадского парламента, работала на министерских постах, а в 2019-2024 годах была вице-премьером канадского правительства. Фриланд — последовательная сторонница поддержки Украины. Она была одной из главных архитекторов санкций Канады против России после аннексии Крыма в 2014 году.

В конце ноября на фоне коррупционного скандала Владимир Зеленский уволил главу своей администрации Андрея Ермака, после чего, по данным «Украинской правды», решил запустить процесс трансформации верхушки правительства. Главой Офиса президента Украины вместо Ермака был назначен бывший руководитель военной разведки Кирилл Буданов. Также Зеленский уволил главу СБУ Василия Малюка и решил переместить Михаила Федорова с поста министра цифровой трансформации на пост министра обороны.