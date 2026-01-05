Василий Малюк объявил об отставке с поста главы СБУ. Спецслужбу временно возглавит Евгений Хмара

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк объявил, что покидает свой пост.

«Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб. Уверен, что сильная и современная спецслужба — залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его», — говорится в заявлении Малюка, опубликованном в телеграм-канале украинской спецслужбы.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с Василием Малюком, поблагодарил его за «боевую работу» и «предложил сосредоточиться именно на ней в системе СБУ». «Поручил Василию Малюку сделать направление наших асимметричных операций сильнейшим в мире. Ресурсы и надлежащая политическая поддержка для этого есть», — добавил Зеленский.

Вскоре советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что временным главой СБУ станет начальник центра спецопераций «А» службы Евгений Хмара.

Зеленский в своем телеграм-канале рассказал, что также встретился с Хмарой и обсудил с ним «возможности системного развития СБУ».

Указ о назначении Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ уже опубликован на сайте президента Украины.

Издание «РБК-Украина» еще 3 января сообщало, что Владимир Зеленский рассматривает возможность уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить его на другую должность. Источники издания говорили, что такое решение вызовет много вопросов, так как Малюк «превратил СБУ в эффективную спецслужбу, которая проводит уникальные спецоперации и дает Украине сильные „карты“ за столом переговоров».

По данным источников «Украинской правды», Малюк сначала отказывался писать заявление о добровольной отставке, чем вызвал возмущение у Зеленского. Как утверждает издание, Малюка «дожимали» на увольнение и в итоге он решил, что идти на обострение с президентом — значит вредить государству.