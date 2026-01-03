Зеленский решил сменить министра обороны Украины. По данным «РБК-Украина», он также рассматривает вариант увольнения главы СБУ Василия Малюка

Президент Украины Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить министерство обороны страны. Об этом он сообщил в вечернем обращении.

«Решил изменить формат работы министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Михаил глубоко занимается вопросами по линии дронов, работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов», — заявил Зеленский.

По его словам, нынешний министр обороны Денис Шмыгаль «останется в команде». Зеленский предложил ему «возглавить другое направление в государственной работе», но подробностей не привел.

«РБК-Украина» со ссылкой на источники пишет, что Зеленский рассматривает возможность уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и назначить его на другую должность. «Попытки снять Василия Малюка с должности действительно есть. Но пока еще ничего не решено, идет обсуждение», — заявил один из собеседников издания.

По словам источников, такое решение вызовет много вопросов, так как Малюк «превратил СБУ в эффективную спецслужбу, которая проводит уникальные спецоперации и дает Украине сильные „карты“ за столом переговоров».

Если Зеленский предложит отправить Малюка в отставку, то, согласно закону, это решение должна утвердить Верховная Рада.

В начале декабря «Украинская правда» писала, что Зеленский рассматривал 34-летнего Федорова как основного кандидата на пост главы офиса президента Украины. 2 января 2026 года на эту должность был назначен руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Денис Шмыгаль возглавлял министерство обороны Украины с июля 2025 года.

Читайте также

Зеленский уволил Ермака — что дальше? Как изменится украинская политика и почему отставка не решает ни одной из ее проблем? Объясняет Константин Скоркин (Carnegie Politika)

Читайте также

Зеленский уволил Ермака — что дальше? Как изменится украинская политика и почему отставка не решает ни одной из ее проблем? Объясняет Константин Скоркин (Carnegie Politika)