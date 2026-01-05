«Украинская правда»: глава СБУ Василий Малюк согласился уйти в отставку

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк согласился подать в отставку, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По информации издания, на встрече с президентом Владимиром Зеленским в субботу, 3 января, руководитель СБУ на фоне волны публичной поддержки отказался писать заявление об отставке и переходить в Службу внешней разведки Украины или Совет по национальной безопасности (СНБО). Свою позицию он мотивировал тем, что у него на завершающей стадии находятся несколько операций масштаба , а бросать их сейчас было бы преступление.

Как утверждает «УП», Малюк заявил, что если у Зеленского есть запрос на его отставку, то он может передать этот вопрос в Верховную Раду, которая примет решение.

Зеленского возмутил отказ Малюка уходить в отставку, говорят источники «Украинской правды». Советники говорили Зеленскому, что кампания поддержки Малюка была организована самой СБУ. Президент, как утверждается, пригрозил Малюку, что может отстранить его от должности, если тот не напишет заявление добровольно. В офисе Зеленского также начали искать основания, на которых можно формально было бы издать указ об отстранении Малюка.

По данным «УП», в воскресенье, 4 января, Малюка «дожимали» на увольнение и на слова благодарности за это. В итоге глава СБУ решил, что идти на обострение с президентом — значит вредить государству, поэтому решил подать в отставку.

«РБК-Украина» пишет, что Малюк может объявить об уходе в отставку уже 5 января. Отставку главы СБУ должна одобрить Верховная Рада. По информации издания, депутаты не понимают причин отставки Малюка и необходимых 226 голосов «за» в парламенте не набирается.

Издание отмечает, что Зеленский задумался об отставке Малюка из-за «утраты доверия». «Когда началась операция „Мидас“ и НАБУ пришло к Ермаку — Малюк не был на его стороне. Он приводил руководство НАБУ и САП на переговоры к президенту. Похоже, Зеленский считает, что Малюк тем самым выступил не на его стороне», — отметил один из источников.

О том, что Зеленский рассматривает возможность уволить главу Малюка и назначить его на другую должность, «РБК-Украина» сообщала 3 января. Источники издания говорили, что такое решение вызовет много вопросов, так как Малюк «превратил СБУ в эффективную спецслужбу, которая проводит уникальные спецоперации и дает Украине сильные „карты“ за столом переговоров».