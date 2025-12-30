Прокуратура Мюнхена прекратила расследование против основателя холдинга USM Алишера Усманова, которого власти Германии подозревали в нарушении санкций Евросоюза, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов российского бизнесмена.

Как пояснили в адвокатском бюро Wannemacher & Partner Rechtsanwalte, прокуратура Мюнхена утверждала, что предприниматель в апреле — сентябре 2022 года через зарубежные компании оплатил охрану объектов недвижимости в Роттах-Эгерне в Баварии. При этом он не задекларировал имущественные ценности на территории ФРГ, считало ведомство.

Эти эпизоды в 2024 году объединили в одно дело, по нему велось предварительное расследование. Адвокаты бизнесмена отрицали все подозрения.

Прокуратура прекратила расследование по согласованию с компетентным судом и с согласия Усманова, утверждает «Коммерсант». «Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, в отношении Усманова сохраняется презумпция невиновности», — добавили в бюро.

ТАСС со ссылкой на адвокатов отмечает, что расследование прекратили по параграфу 153a Уголовно-процессуального кодекса Германии. Этот параграф позволяет прекратить дело при выполнении определенных условий и поручений. В ноябре 2024 года стало известно, что по аналогичным основаниям прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование в отношении Усманова по подозрению в отмывании денег.

В обоих случаях Усманов не признал вину и сделал взнос на благотворительные цели. По данным Bloomberg, в случае с обвинениями прокуратуры Франкфурта Усманов заплатил 2,5 миллиона евро (почти три миллиона долларов) правительству ФРГ и еще 1,5 миллиона евро (почти 1,8 миллиона долларов) благотворительным организациям.

В случае с обвинениями мюнхенской прокуратуры, пишет агентство, он заплатил в общей сложности около 10 миллионов евро (11,8 миллиона долларов). Таким образом, всего Усманов заплатил около 14 миллионов евро (почти 16,5 миллионов долларов) властям Германии и благотворительным организациям, чтобы урегулировать оба дела.

На объектах недвижимости в Германии, которые связывают с Алишером Усмановым, в 2022 и 2023 годах прошла серия обысков. Среди прочего полиция приходила ле на яхту «Дильбар» и виллу в Роттах-Эгерне, а также изъяла документы и 30 картин общей стоимостью пять миллионов евро.

Усманов отрицал свою связь с изъятыми картинами, а также яхтой и виллой. В мае 2023-го суд в Германии признал незаконными обыски, которые прошли в 2022 году. В ноябре 2023-го суд Франкфурта-на-Майне постановил вернуть изъятое имущество.

В феврале 2025-го появилась информация о том, что виллу в Роттах-Эгерне выставили на продажу за 25 миллионов евро.

Журнал Forbes оценивает состояние Усманова в 15,9 миллиардов долларов. По оценке Bloomberg, состояние бизнесмена достигает 19,3 миллиарда долларов.