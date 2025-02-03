В Германии за долги выставили на продажу виллу Алишера Усманова. Сейчас это самая дорогая недвижимость в стране

Мюнхенское издание Merkur обратило внимание на объявление о продаже виллы на берегу озера Тегернзее в баварской общине Роттах-Эгерн. Вилла продается за 25 миллионов евро. По данным портала по продаже недвижимости Immowelt, который отслеживает цены с 1996 года, сейчас это самый дорогой объект недвижимости в Германии. Вилла стоит почти на 10 миллионов дороже предыдущего лидера рейтинга, дома в городе Кампен на острове Зильт.

Бизнесмен Алишер Усманов пользовался виллой как летней резиденцией с 2011 года до 28 февраля 2022 года, когда он попал под санкции ЕС и был вынужден покинуть Германию.

Сейчас прокуратура Мюнхена ведет расследование в отношение Усманова по делу об уклонении от уплаты налогов. Суд поручил конкурсному управляющему по делу Ульриху Крамеру оплатить долги офшорной компании Tegernsee Limited с острова Мэн, которая в 2011 году купила виллу Усманова за 7,8 миллиона евро. Сам Усманов утверждает, что арендовал виллу за 77 тысяч евро в неделю.

На объектах недвижимости в Германии, принадлежащих Усманову, проходили обыски: осенью 2022 и 2023 годов. В обоих случаях, по данным СМИ, полиция приходила в том числе на яхту «Дильбар» и виллу в Роттах-Эгерне. В 2022 году следователи изъяли документы и 30 картин общей стоимостью пять миллионов евро.

Усманов отрицал свою связь с изъятыми картинами, а также яхтой и виллой, на которых прошли обыски. Позднее суд в Германии признал обыски незаконными. В ноябре 2023 года суд Франкфурта-на-Майне постановил вернуть имущество, изъятое при обысках.