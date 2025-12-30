Акционист Павел Крисевич уехал из России после двух арестов подряд

Акционист Павел Крисевич рассказал, что уехал из России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

15 декабря подмосковный суд арестовал Крисевича на 12 суток по статье о мелком хулиганстве. По словам акциониста, за два дня до освобождения его вызвали из камеры в спецприемнике в «помещение с выключенным светом» и попросили «встать лицом к стене».

В это время там стояло двое сотрудников ФСБ и стоило только зайти, как они начали угрожающе говорить мне, что «тебе же говорили», «плакать будешь ты и твои близкие», «собирай вещи и уезжай, иначе посадим». Короче одним словом, мне в манере спектакля намекнули, что уже, наверное, пора. И вот теперь и я пишу. Что нахожусь в безопасности. Собственно, это случилось бы рано или поздно, а может быть, мне бы просто прямо не стали говорить и просто бы посадили. Но это уникальное чувство эйфории, которое ты испытываешь, покидая территорию диктатуры и несвободы, можно мало с чем сравнить. И надеюсь, мы все это испытаем в будущем, в свободной России.

Где он сейчас находится, Крисевич не уточнил.

В 2022 году Павла Крисевича приговорили к пяти годам колонии по уголовному делу о хулиганстве. Поводом для дела стал перформанс на Красной площади — Крисевич вышел на Красную площадь, произнес манифест против полицейского государства, а затем дважды выстрелил в воздух и один раз в себя из пистолета Макарова и упал на землю.

Крисевич вышел на свободу в январе 2025 года. После освобождения его несколько раз арестовывали. В ноябре Минюст объявил акциониста «иноагентом».

В конце ноября Крисевич получил 15 суток административного ареста по протоколу о мелком хулиганстве. Его обвинили в том, что он ругался матом в общественном месте. 14 декабря после выхода из спецприемника Крисевича снова задержали, а затем Истринский городской суд Подмосковья арестовал акциониста на 12 суток.

