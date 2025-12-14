Акциониста Павла Крисевича увезли в ОВД после 15 суток в спецприемнике
Художника-акциониста Павла Крисевича сразу после выхода из спецприемника, где он провел 15 суток под арестом, увезли в один из отделов полиции подмосковной Истры, сообщается в телеграм-канале акциониста.
Крисевич вышел из спецприемника 13 декабря. Поздно вечером того же дня в телеграм-канале художника рассказали, что Крисевича повезли в отдел полиции подписать некое предостережение. После этого связь с ним пропала. Его близкие предположили, что акциониста могли повторно задержать.
Почему Крисевича до сих пор держат в полиции, неизвестно.
В 2022 году Павла Крисевича приговорили к пяти годам колонии по уголовному делу о хулиганстве с использованием оружия. Поводом для дела стал перформанс на Красной площади — художник инсценировал самоубийство.
В январе 2025-го Крисевич вышел на свободу. В мае его арестовывали на десять суток по протоколу о неповиновении полицейским. В ноябре Минюст объявил акциониста «иностранным агентом».
В конце ноября Крисевич получил еще 15 суток административного ареста по протоколу о мелком хулиганстве. Его обвинили в матерной ругани в общественном месте. По словам близких акциониста, Крисевича задержали за то, что он попытался провести фотосессию в костюме ковбоя на памятнике ракете в подмосковной Истре.