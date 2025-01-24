Акционист Павел Крисевич вышел на свободу. Он провел в заключении более трех лет за перформанс с «самоубийством» на Красной площади

Акционист Павел Крисевич вышел на свободу. В телеграм-канале «Свободу Крисевичу!» утром 24 января появилась видеозапись с освободившимся акционистом. Ранее группа поддержки Крисевича сообщала, что он выйдет из колонии в этот день. Жена Крисевича Елена подтвердила «Бумаге» информацию об освобождении мужа.

Павел Крисевич отбывал срок из-за перформанса, проведенного 11 июня 2021 года на Красной площади в Москве. Во время акции Крисевич произнес манифест против полицейского государства, дважды выстрелил в воздух из пистолета Макарова Р-411 с холостыми патронами, а затем сымитировал самоубийство, «выстрелив» себе в голову. Сразу после акции Крисевича задержали, а затем поместили в СИЗО.

Суд в Москве в октябре 2022 года назначил Крисевичу пять лет колонии по уголовному делу о хулиганстве с использованием оружия. Мосгорсуд вернул дело на доследование, после чего акционисту вновь назначили пять лет колонии.

Павел Крисевич не признал вину. Он просил, чтобы суд оправдал его или переквалифицировал уголовное дело на статьи КоАП о мелком хулиганстве или о стрельбе в населенных пунктах. Крисевич говорил, что охолощенный пистолет Макарова нельзя считать оружием: «Это как выстрел на соревнованиях по бегу не становится поводом для возбуждения уголовного дела — это сигнал для старта».

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