Акциониста Павла Крисевича арестовали на 10 суток по делу о неповиновении полицейским. Он утверждает, что добровольно поехал с ними в отдел

Мытищинский городской суд Подмосковья арестовал на 10 суток акциониста Павла Крисевича по протоколу о неповиновении полицейским (статья 19.3 КоАП), сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Крисевича задержали накануне, 26 августа. Его жена рассказывала, что акциониста увезли в полицию под предлогом выдачи «предостережения» о недопустимости нарушений закона перед выборами в сентябре. В отделении его обвинили в неповиновении силовикам. Минувшую ночь Крисевич провел в полиции.

Полицейские, выступавшие в суде, заявили, что 26 августа встретили Крисевича, когда тот выходил из леса и «выглядел подозрительно». По их словам, акционист пытался от них сбежать, сопротивлялся и к нему «пришлось применить физическую силу».

Крисевич в суде вину не признал. «В протоколе все указано неверно», — рассказал он. По словам художника, он встретил полицейских, когда выходил из магазина. «Они сказали, надо подписать предостережение перед выборами, и предложили проехать в ОВД. Я согласился», — добавил Крисевич.

Адвокат Оскар Черджиев заявил, что рапорты сотрудников полиции сфальсифицированы.

В мае акционист уже отбыл 10 суток ареста по делу о неповиновении полицейским в Рязанской области.

Суд в Москве в 2022 году назначил Павлу Крисевичу пять лет колонии по уголовному делу о хулиганстве с использованием оружия. Поводом для дела стал перформанс на Красной площади — тогда художник инсценировал самоубийство. В январе 2025-го Крисевич вышел на свободу.

Акции Крисевича

22-летний художник Павел Крисевич получил пять лет колонии за то, что выстрелил в себя на Красной площади Рассказываем о его акциях: «самоубийстве» на мосту, «самосожжении» на Лубянке и других

Акции Крисевича

22-летний художник Павел Крисевич получил пять лет колонии за то, что выстрелил в себя на Красной площади Рассказываем о его акциях: «самоубийстве» на мосту, «самосожжении» на Лубянке и других