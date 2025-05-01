Акциониста Павла Крисевича задержали в Рязанской области

Художника Павла Крисевича задержали на железнодорожной станции Милославское в Рязанской области, сообщается в его телеграм-канале.

Причина задержания — ориентировка «в совершении преступления о нападении на таксиста 12 февраля в Скопине». При этом утверждается, что Крисевич там никогда не был.

Акциониста отвезли в отдел полиции для опроса.

Суд в Москве в октябре 2022 года назначил Павлу Крисевичу пять лет колонии по уголовному делу о хулиганстве с использованием оружия из-за перформанса на Красной площади. В январе 2025-го Крисевич вышел на свободу.

В апреле у акциониста прошел обыск по делу против галериста Марата Гельмана. «Якобы я мог видеть какое-то из его видео на фейсбуке, из-за которого на него завели дело», — рассказывал Крисевич после обыска.

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Акция, из-за которой Крисевич получил срок

22-летний художник Павел Крисевич получил пять лет колонии за то, что выстрелил в себя на Красной площади Рассказываем о его акциях: «самоубийстве» на мосту, «самосожжении» на Лубянке и других