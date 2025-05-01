Акциониста Павла Крисевича задержали в Рязанской области
Художника Павла Крисевича задержали на железнодорожной станции Милославское в Рязанской области, сообщается в его телеграм-канале.
Причина задержания — ориентировка «в совершении преступления о нападении на таксиста 12 февраля в Скопине». При этом утверждается, что Крисевич там никогда не был.
Акциониста отвезли в отдел полиции для опроса.
Суд в Москве в октябре 2022 года назначил Павлу Крисевичу пять лет колонии по уголовному делу о хулиганстве с использованием оружия из-за перформанса на Красной площади. В январе 2025-го Крисевич вышел на свободу.
В апреле у акциониста прошел обыск по делу против галериста Марата Гельмана. «Якобы я мог видеть какое-то из его видео на фейсбуке, из-за которого на него завели дело», — рассказывал Крисевич после обыска.