У акциониста Павла Крисевича провели обыск по делу Марата Гельмана

Сотрудники российских правоохранительных органов пришли с обыском домой к акционисту Павлу Крисевичу. По словам художника, обыск связан с делом против галериста Марата Гельмана.

Якобы я мог видеть какое-то из его видео на фейсбуке, из-за которого на него завели дело. Собственно, я так понимаю, что подобные обыски и привязки к делу все рассматривают как возможность давления на художников в России <…> Ничего не забрали и на том спасибо.

В октябре 2022 года суд в Москве назначил Павлу Крисевичу пять лет колонии по уголовному делу о хулиганстве с использованием оружия из-за перформанса на Красной площади. В январе 2025-го Крисевич вышел на свободу.

Марат Гельман живет за пределами РФ и активно выступает против войны в Украине. В декабре 2022 года галериста объявили в федеральный розыск по уголовному делу — какому, не уточнялось. В ноябре 2024-го Росфинмониторинг включил Гельмана в список «террористов и экстремистов». По данным «Медиазоны», против галериста завели уголовное дело об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ).

Ранее обыски по делу Гельмана прошли в Пермском музее современного искусства PERMM и у бывшего генпродюсера Kion Игоря Мишина.