Бывший генпродюсер Kion Игорь Мишин заявил, что обыск в его доме прошел по уголовному делу галериста Марата Гельмана

Бывший генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин рассказал, что обыски, которые прошли в его доме в ноябре 2024 года, связаны с уголовным делом галериста Марата Гельмана.

«Постановление об обыске было принято судьей по делу Гельмана. И у меня статус свидетеля. Это юридическое основание, которое было опубликовано везде. И это правда. <…> Я не знал, кто такой Гельман. Мы незнакомы. Этого человека не было в орбите моих отношений. Поэтому комментарий такой: да, это юридическое обоснование этих событий. Но ко мне оно не имеет никакого отношения. <…> Я узнал, кто такой Гельман, после обыска», — заявил Мишин в интервью Ксении Собчак.

В декабре Марат Гельман говорил «Медузе», что не знаком близко с Мишиным, а только виделся с ним на публичных мероприятиях. По словам Гельмана, о своем уголовном деле он ничего не знает, с чем может быть связан обыск в доме Мишина, ему тоже неизвестно.

В интервью Мишин прокомментировал и другие версии СМИ о том, почему в его доме прошли обыски. Он опроверг информацию о том, что был причастен к организации «почти голой» вечеринки блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. По словам Мишина, он не знает, могли ли слухи об этом стать поводом для каких-либо «действий». Продюсер заявил, что был лишь участником вечеринки. Ему известно, кто распространяет эту версию, но он считает, что «время комментировать не пришло».

Мишин также опроверг сообщения о том, что в его доме во время обыска нашли некий сверток с белым порошком. По его словам, в протоколе изъятых вещей свертка нет.

Об обыске в доме на тот момент еще вице-президента МТС по развитию бизнеса и генерального продюсера онлайн-кинотеатра Kion Игоря Мишина стало известно 21 ноября. Вскоре после обыска Мишин уволился с этих должностей. В Kion утверждали, что контракт был расторгнут по соглашению сторон «в связи с личными обстоятельствами».

Источники государственных российских агентств и близких к силовикам телеграм-каналов связывали обыск у Мишина с «делом о связях с украинскими террористами» и тем, что продюсера заподозрили в «контактах» с галеристом Маратом Гельманом.

Гельман живет за пределами РФ и активно выступает против войны в Украине. В декабре 2022 года галериста объявили в федеральный розыск по уголовному делу — какому, не уточнялось. В ноябре 2024-го Росфинмониторинг включил Гельмана в список «террористов и экстремистов». По данным «Медиазоны», против галериста завели уголовное дело об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Официально об этом не сообщалось.

Обыски в связи с делом Гельмана также прошли в Пермском музее современного искусства PERMM, основателем которого был галерист.

Что еще известно об обысках у Мишина и его увольнении

«Активно прессовали и вызывали на допросы в ФСБ» Генпродюсер Kion Игорь Мишин уволился после обыска у него дома. Вот несколько версий случившегося — от «контактов с Гельманом» до участия в «почти голой» вечеринке

Что еще известно об обысках у Мишина и его увольнении

«Активно прессовали и вызывали на допросы в ФСБ» Генпродюсер Kion Игорь Мишин уволился после обыска у него дома. Вот несколько версий случившегося — от «контактов с Гельманом» до участия в «почти голой» вечеринке