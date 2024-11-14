Росфинмониторинг внес галериста Марата Гельмана в список «террористов и экстремистов»
Источник: Росфинмониторинг
Росфинмониторинг включил галериста Марата Гельмана в список «террористов и экстремистов». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Гельман указан в национальной части списка «Включенные». Рядом с его фамилией в списке стоит пометка в виде звездочки (*) — так ведомство отмечает людей, в отношении которых есть сведения об их причастности к терроризму.
В конце 2021 года Минюст РФ объявил Марата Гельмана, который несколько лет не живет в России, «иностранным агентом». В декабре 2022-го галериста объявили в федеральный розыск по уголовному делу — какому, не уточнялось. Гельман выступает против полномасштабного российского вторжения в Украину.