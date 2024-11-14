Росфинмониторинг внес галериста Марата Гельмана в список «террористов и экстремистов»

Росфинмониторинг включил галериста Марата Гельмана в список «террористов и экстремистов». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Гельман указан в национальной части списка «Включенные». Рядом с его фамилией в списке стоит пометка в виде звездочки (*) — так ведомство отмечает людей, в отношении которых есть сведения об их причастности к терроризму.

В конце 2021 года Минюст РФ объявил Марата Гельмана, который несколько лет не живет в России, «иностранным агентом». В декабре 2022-го галериста объявили в федеральный розыск по уголовному делу — какому, не уточнялось. Гельман выступает против полномасштабного российского вторжения в Украину.

Что означает включение в список Росфинмониторинга

В список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга попадают сотни человек в месяц — и это настоящая гражданская смерть В РФ и правда так много «террористов и экстремистов»? А выйти из списка можно? 9 карточек